La Plataforma Mercaderies per l'Interior reclamen una via segregada per a les mercaderies

La Plataforma Mercaderies per l'Interior ha recordat que les obres que s'han iniciat aquest dimarts són bàsicament «per instal·lar el tercer fil a la via actual, que és l'opció més econòmica per implantar l'ample europeu». Aquests treballs permetran que al 2026 hi passi el Corredor Mediterrani transeuropeu «que anirà carregat de mercaderies (un 25% del qual seran perilloses) i anirà per la mateixa via que els Rodalies i Mitja Distància d'aquest territori».

Des de la Plataforma defensen la necessitat del Corredor del Mediterrani per la seva eficiència i sostenibilitat, però denuncien el pas d'aquest pel litoral tarragoní i poblacions. Asseguren que «el Ministeri i Adif volen fer servir unes vies del segle XIX, que servien per unir pobles i ciutats per la costa, per al transport de mercaderies en ple segle XXI».

La plataforma denuncia que en els propers mesos, durant aquestes obres, «els passatgers patiran enormement aquest caos i, un cop en marxa el Corredor, passaran per la via de la costa combois de 750m de longitud i 22,5 tones per eix, amb mercaderies perilloses incloses, per la costa i pel bell mig dels nuclis urbans de l'àrea de Tarragona. Per això reclamen una via segregada per a les mercaderies.

A més, asseguren que «el Corredor Mediterrani a la costa de Tarragona, comportarà més col·lapse, més sorolls i vibracions i increment de combois amb mercaderies perilloses».