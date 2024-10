Junts critica la improvisació de Renfe amb el tall de Roda de Berà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Catalunya ha lamentat que malgrat la gran quantitat de diners invertits i els mesos que fa que Renfe i Adif porten organitzant els serveis alternatius pel tall de Roda de Berà que ha començat avui l’operatiu no hagi funcionat.

«Que el caos d’aquest matí hagués pogut ser de molta més magnitud com alguns pensaven no ha d’amagar que hi hagut retards, incidències, trens plens, usuaris amb problemes per accedir a la informació i als horaris i desajustaments en els transbords. Molts usuaris, per la desconfiança guanyada a pols per Renfe i Adif, avui han desistit d’arriscar-se a agafar el tren o els busos substitutoris. Què hauria passat si no hagués estat així», s’ha preguntat el diputat al Parlament de Catalunya, on presideix la Comissió de Territori, Joaquim Calatayud.

L’alcalde de Vila-seca i president del grup de Junts a la Diputació de Tarragona, Pere Segura, ho ha atribuït a la falta de planificació: «aquest és un país que defineix les infraestructures i les actuacions amb un alt grau d’improvisació, no podem estar parlant uns anys d’un projecte de Roda de Berà i en paral·lel no dissenyar unes obres complementàries per adaptar totes les afectacions. Aquests dies tothom ha anat corrent, i s’han fet moltes reunions, han pintat el terra per posar parades d’autocar de qualsevol manera. Això ha fet que avui només hagin fet servir el tren o el bus 10 o el 15% dels usuaris habituals».

Per Segura «s’havia d'haver apostat per alternatives que eren fàcils i viables, com, per exemple, l’enllaç de Vila-seca, que té feta l’estructura, se n’haurien pogut agilitar els certificats i les homologacions per donar-li utilitat. D’aquesta manera hauríem tingut connexió directa amb Barcelona i, en canvi, ara estem amb busos llançadora i amb trens passant per Picamoixons amb trajectes que duren tres hores. Estem fent fer el camí de Sant Jaume a la gent per anar a Barcelona, als seus llocs de treball o a estudiar o a fer les seves gestions diàries quan hi havia alternatives».

Junts assegura que «hi ha molta preocupació per com anirà tot aquesta tarda, quan molta gent ha de tornar de Barcelona» i ha remarcat que gràcies a la pressió de les plataformes d’usuaris com la Plataforma Dignitat a les Vies o Trens Dignes es va millorar el pla inicial previst per Adif i Renfe. Des de Junts també es van fer propostes de millora respecte les previsions inicials.

Calatayud i Segura que han dit que «seguirem molt amatents al servei que s’ofereix aquests dies. Perquè els ciutadans del sud de Catalunya ja no poden resignar-se més i acostumar-se al deficient servei de Renfe. Mereixen un servei com Déu mana i digne d’un país desenvolupat. Perquè a més de la qualitat de vida dels ciutadans del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre hi ha en joc la competitivitat de les nostres comarques».

Junts demana més trens Avant que surtin des de Tortosa: «amb un tren d’anada i de tornada que han planificat és insuficient, creiem que caldrien fins a un total de cinc freqüències diàries. I que almenys dos dels Avant permetin arribar a Barcelona abans de les 8 del matí». També reivindica que es redueixi el preu dels trens Avant a un cost assequible per donar servei a estudiants i treballadors.

Des de Junts també es reclama que l’increment de freqüències que s’ha aconseguit amb aturada a Valls es mantingui en la seva totalitat més enllà del pla pel tall.