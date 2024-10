ERC veu amb «preocupació» que el tall ferroviari és per augmentar mercaderies

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta primera del Parlament i diputada d'ERC, Raquel Sans, ha mostrat «preocupació» pel fet que el tall ferroviari a Tarragona no és per millorar el «dia a dia» dels usuaris sinó per augmentar els trens de mercaderies. D'aquesta manera s'ha referit a la construcció del corredor mediterrani que obliga a tallar la circulació entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona durant 5 mesos, fins a l'1 de març.

En aquest context, Sans ha demanat al govern espanyol que la línia de mercaderies sigui per l'interior. «No podem viure en aquesta falta de planificació en les infraestructures ferroviàries que ens han portat el caos en què estem vivint», ha afegit en declaracions als periodistes des de l'estació de Sant Vicenç de Calders.

Pel que fa al dispositiu del servei alternatiu, Sans ha considerat que avui és un dia «excepcional» perquè és el primer dia del tall ferroviari i que caldrà deixar passar uns dies per fer un anàlisi de com està funcionant. De totes maneres, ha afirmat que «les confiances entre usuaris i Renfe estan trencades».