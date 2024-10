Diverses persones de Tarragona opten per l'alta velocitat per anar fins a Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer tren Avant que ha sortit aquest dimarts al matí (7:35 h) des de l'estació del Camp de Tarragona en direcció a Barcelona ha registrat una elevada afluència de passatgers. Diversos d'aquests usuaris han explicat a l'ACN que habitualment es desplacen a la capital catalana en trens regionals, però avui han optat per aquest servei d'alta velocitat perquè es volien «assegurar» arribar «a l'hora» a la feina coincidint amb el primer dia d'obres del corredor mediterrani al túnel de Roda de Berà.

Altres usuaris habituals del servei d'alta velocitat han explicat que aquest matí han percebut «més gent de l'habitual». Els dos primers trens Avant han sortit de l'estació sense incidències remarcables.

Una de les persones que aquest dimarts ha agafat un tren Avant a l'estació del Camp de Tarragona per anar fins a Barcelona, Mar Albújar, ha explicat que habitualment utilitza el servei de Rodalies quan s'ha de desplaçar a la capital catalana, però aquest dimarts ha optat per canviar de sistema. «Normalment, faig servir el tren regional, ja que cau més al centre de Tarragona (l'estació), però atès que avui era el primer dia de tall per les obres tenia por d'arribar tard i he volgut agafar un tren més ràpid», ha dit.

Una altra de les usuàries no habituals a l'estació del Camp de Tarragona, Cristina Giménez, s'ha expressat en la mateixa línia que Albújar. «Normalment, agafo els trens regionals, però avui em volia assegurar arribar a l'hora perquè em feia una mica de por el fet d'anar a agafar l'autobús i no trobar seient, per la qual cosa he agafat deu viatges d'anada amb Avant pels primers deu dies de tall i la tornada ja la faré amb el pla alternatiu de transport», ha indicat Giménez.

D'altra banda, una usuària que últimament sol agafar els trens d'alta velocitat, Maria Rosa Bailac, ha percebut «més vehicles i gent de l'habitual» a primera hora del matí a l'estació del Camp de Tarragona, sobretot pel que fa al nombre de persones que esperaven a l'andana per desplaçar-se a Barcelona. «Hi ha cares de gent que normalment agafa el regional», ha afegit. Així ho han afirmat també fora de càmera altres persones que esperaven el tren.

«Una autèntica odissea»

Un veí de Reus, Alfredo Abadia, ha explicat que per anar a la seva feina a Barcelona «he hagut d'agafar un autobús des de Reus fins a Camp de Tarragona, després hauré d'arribar a Sants, i d'allí fins a passeig de Gràcia. O sigui, que això és una autèntica odissea», ha expressat.

«El govern i les autoritats no han previst que hi ha unes 15.000-20.000 persones que treballem a la zona de Tarragona i voltants, com Reus, i això és un territori de tercera divisió, com sempre. No ens tenen en compte, sembla que exclusivament existeixi la capital», ha etzibat.