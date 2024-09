Transports preveu construir una nova plataforma d'alta velocitat entre Tarragona i Castelló

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports preveu, «a llarg termini», construir una nova plataforma ferroviària d'alta velocitat que uneixi Tarragona i Castelló. Actualment, aquest tram del corredor mediterrani es troba ja desdoblat amb ample ibèric i s'hi podria implantar un tercer fil, que en cap cas permetria les prestacions de l'alta velocitat per les característiques del traçat.

En una entrevista amb l'ACN, el secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat que el govern espanyol no prioritza el transport de mercaderies per sobre del de passatgers i s'ha mostrat prudent a l'hora de posicionar-se sobre el trasllat de les mercaderies de la costa del Tarragonès per la via interior: «està sobre la taula pendent d'estudi».

«S'ha de canviar o substituir la plataforma per una d'ample estàndard. Les previsions a llarg termini parlen d'una creació d'una nova plataforma. Però en aquests moments estem treballant per donar solucions possibles i realistes. En el cas d'entre Castelló i Tarragona hem d'incorporar l'ample estàndard», ha refermat. Santano ha admès que, per manca de temps, no seria viable construir una nova plataforma abans 2027, data en la qual es preveu que estigui operatiu el corredor mediterrani en tota la seva extensió.

En aquest sentit, ha apuntat, la solució «possibilista» passaria per la instal·lació d'un tercer fil, com el que ara s'incorporarà a les vies del corredor mediterrani al nord de Tarragona. De fet, el govern espanyol del PP, en el moment de posar en marxa el tram desdoblat del corredor entre l'Hospitalet de l'Infant i Tarragona ja preveia poder intercanviar l'ample de via sobre unes travesses instal·lades que ja es troben especialment preparades per a l'operació.

La mesura, però, no permetria equiparar la circulació de trens d'alta velocitat, amb prestacions tipus AVE, per sobre de la plataforma actual. Es requeriria, de fet, un traçat diferent adaptat a aquestes necessitats. En qualsevol cas, Santano ha explicat que la instal·lació d'un tercer fil en les vies actuals requeriria molt més temps que les dues setmanes que llavors apuntaven els tècnics d'Adif.

El secretari d'estat de Transports ha estat taxatiu a l'hora de negar que el govern espanyol estigui prioritzant el pas de mercaderies pel corredor del mediterrani per davant del servei públic de passatgers. «Som molt conscients que la major part dels viatgers són de rodalies. Tot i que l'alta velocitat és molt important per vertebrar el país i donar cohesió ens hem de preocupar de les Rodalies perquè és el que mou el 90% diàriament», ha inssitit el secretari d'estat.

Mercaderies per l'interior, decisió pendent

Ha refermat la necessitat de traslladar el transport de mercaderies per carretera al ferrocarril, connectant també els ports, del corredor del mediterrani. «Pensem que és el sostenible», ha indicat. Sobre la possibilitat de traslladar el transport de mercaderies que circulen per la via de la costa nord de Tarragona cap a la via interior, Santano s'ha mostrat prudent. «Sabem que genera molèsties a l'entorn d'habitatges i les persones que viuen als diferents municipis. Les decisions que es prenen s'han d'analitzar i valorar. He parlat amb alcaldes i hi ha opinions de tot tipus però ara no és el moment de decidir-ho, perquè no està decidit», ha abundat.

Tampoc s'ha mullat el secretari d'estat sobre la continuïtat de la gratuïtat dels trajectes de rodalies i mitja distància. «No sabem encara exactament el que passarà però des del Ministeri explorem possibilitats diferents sense variar el volum econòmic del que invertim. No és tan qüestió de diners com la forma que tinguem un transvasament del cotxe privat al ferrocarril», ha valorat.

Segons Santano, l'efecte de la gratuïtat s'ha traduït en xifres concretes: «movem un 10% de passatgers més que el 2019, missió acomplerta». «Hem de treballar en altres àmbits: millorar l'oferta per convèncer moltes automobilistes que es passin al ferrocarril o al transport públic», ha reblat.

Tampoc s'ha atrevit a concretar cap termini per a les obres de l'estació de la Sagrera o les previstes a l'estació de Sants. «Estem a la fase final de l'obra i confio q tinguem molt bones notícies en no massa temps. No vull anar més enllà: les obres relacionades amb estacions tan complexes ens solen donar algun disgust. Com diem aquí al ministeri, els terminis els carrega el diable. Estem a la recta final i és una inversió impressionant», ha tancat.