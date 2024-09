Desarticulen a Tarragona una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en el marc de la denominada Operació BUS, ha desplegat un complex dispositiu policial a les províncies de Barcelona (Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Montonès del Vallès i Manlleu) i Tarragona (Reus, Alcanar, Valls, Cunit i Riudoms), en el que han participat 150 efectius, culminant amb el desmantellament d’una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i ha procedit a la detenció de 13 persones.

L’organització estava composta en la seva totalitat per individus d’origen albanès que s’havien assentat a Catalunya amb l’objectiu de conrear i distribuir marihuana per tot Europa.

Durant la investigació es van poder localitzar un total de 4 plantacions que estaven permanentment custodiades i disposaven de sofisticats sistemes de seguretat per a la detecció i visualització de persones als seus voltants.

Els sistemes d’il·luminació i de climatització, com sol ser habitual en aquests casos, estaven sent alimentats per energia elèctrica obtinguda de forma fraudulenta a través de connexions irregulars a la xarxa. La distribuïdora Endesa ha estimat als seus informes tècnics un consum de 793.561 kWh, equivalent a una població de 220 llars durant un any i una quantia defraudada de més de 270.000 euros. En l’operatiu han participat 18 tècnics.

Durant la matinada del dia 24 i després de mesos d’investigació policial, s’ha procedit a la fase d’explotació de l’operació policial, desplegant un ampli dispositiu amb uns 150 agents de la Guàrdia Civil de diferents especialitats, que han dut a terme 12 entrades i registres, tant en domicilis com en naus industrials, amb el resultat de 13 persones detingudes.

A l’interior dels llocs condicionats com a plantacions indoor s’han descobert cultius de marihuana, intervenint 1.397 plantes en avançat estat de desenvolupament, 6,08 kg de cabdells i 6.885 euros en metàl·lic. Aquests llocs tenien muntats uns avançats sistemes de ventilació i renovació d’aire, de manera que amb prou feines es detectaven l’aroma intensa i característica que desprèn la marihuana en el seu procés de floració. Així mateix, tenien un sofisticat sistema d’il·luminació i temperatura que buscava l’alt rendiment dels cultius.

Aquestes plantacions tenien capacitat per produir anualment una quantitat d’entre 1951 a 2230 kg. de marihuana, la qual tindria al mercat il·lícit una valoració de 4,87 a 5,57 milions d’euros.

L’Organització Criminal, formada per persones d’origen albanès, tenien una estructura perfectament jerarquitzada i especialitzada, amb els diferents rols o comeses perfectament definides. Des dels màxims responsables, passant pels encarregats de logística, personal que proveïa qualsevol necessitat, tècnics en muntatge i, finalment, els cuidadors, que romanien a l’interior de les plantacions per evitar la sostracció de la marihuana produïda.

Durant la investigació i posterior explotació els investigadors van detectar que en una dels habitatges, en els quals es va dur a terme l’entrada i registre, situada en una zona d’Alt Standing de la ciutat de Barcelona, estava sent utilitzada com a lloc per allotjar els membres de l’Organització criminal «reclutats» a Albània, per realitzar posteriorment tasques de guarderia o cultiu, passant una temporada en el mateix a tall d’«aclimatació o ambientació».

Els detinguts, entre els quals es troben els Caps de l’Organització criminal desmantellada, se’ls atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, delicte de tràfic de drogues amb cultiu o elaboració i defraudació de fluid elèctric, sent posats a disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 2 dels de Reus, que va decretar presó provisional per a 9 d’ells.

Aquesta operació ha participat el Destacament Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil, Unitat Orgànica de Policia Judicial, USECIC, Equip PEGÀS (unitat de drons), de la Comandància de Tarragona i Guies canins i els seus gossos per a detecció de diners, agents de la Comandàncies de Barcelona, així com agents del Grup d’Acció Ràpida (GAR) i del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de Barcelona i València. També, s’ha comptat amb la col·laboració de les Policies Locals i Guàrdias Urbanas de les poblacions afectades, així com tècnics de la companyia Endesa.

Atès l’important nombre de detinguts, el Cos de Mossos d’Esquadra ha col·laborat amb la custòdia policial dels investigats en el marc dels acords policials de col·laboració i coordinació entre els tres cossos policials, contribuint així a l’eficàcia contra la criminalitat i en benefici de la seguretat ciutadana.