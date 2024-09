Catalunya impulsa 36 campanyes de donació de plasma, que necessiten 3.000 persones

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya impulsa 36 campanyes de donació de plasma des de demà, dia 30 i fins al 6 d'octubre, a diverses poblacions i en el marc de la Setmana Mundial de la Donació de Plasma, que a Catalunya es fa servir per fer medicaments que en necessiten més 3.000 persones de per vida.

Aquesta setmana de donacions es desenvoluparà a l'equador de l'anomenat Repte d'Or, el repte de país 2023-2025 per aconseguir augmentar les donacions de plasma fins a les 50.000 anuals i que Catalunya sigui autosuficient.

El Departament de Salut ha informat que del plasma, que és el component líquid de la sang, s'elaboren els anomenats hemoderivats, que són medicaments que es fan a partir de proteïnes extretes del plasma i que són vitals per a alguns malalts.

A Catalunya es calcula que són més de 3.000 les persones que necessiten aquests medicaments de per vida, i gairebé 4.000 les que reben transfusions de plasma cada any.

No obstant, actualment només hi ha donants de plasma per obtenir el 39% de les immunoglobulines necessàries per la qual cosa s'haurien de duplicar les donacions per poder cobrir la demanda.

Mentrestant, Catalunya no és autosuficient en plasma i ha de comprar medicaments a l'estranger. L'objectiu és aconseguir el 2026 arribar a les 64.000 donacions necessàries per arribar a l'autosuficiència.

L'inici de la Setmana de donacions d'aquest any tindrà lloc dilluns, dia 30, amb campanyes especials a Sallent i Balsareny (Bages), Reus (Baix Camp), Riells i Viabrea (Selva) i la Canonja (Tarragonès).

Dimarts, dia 1 d'octubre, tindrà lloc la presentació oficial de la campanya a Roda de Ter (Osona), en un acte que comptarà amb la presència de representants del Banc de Sang, ACADIP (Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris), la Barcelona PID Foundation, que aquest any celebra el desè aniversari, i l'Associació de Donants de Sang.

Del dimecres, dia 2, al diumenge 6 d'octubre es faran campanyes de donació a diverses localitats de tot Catalunya. Segons dades de Salut, entre gener i agost d'aquest 2024, s'han aconseguit 2.291 nous donants de plasma, dels quals la meitat (1.113) en tenen entre 36 i 55 anys, però només 295 són joves entre 18 i 25 anys.

A la campanya d'aquest any s'ha creat el carnet del Donant d'Or, que s'atorgarà a les persones que facin un mínim de sis donacions en un any i que, com a premi, podreu gaudir d'una experiència cultural, esportiva o musical. En total, el 2023 s'han registrat 27.759 donacions de les 14.542 persones que van donar plasma a Catalunya, unes 6.000 més que l'any anterior (21.692).

Entre gener i agost del 2024 s'ha arribat a les 20.800, amb una mitjana de donació de 1,97 vegades per donant, i l'objectiu és arribar a les quatre donacions de mitjana per any.

«Cal tenir en compte que el plasma és pràcticament tota aigua, per la qual cosa, a diferència de la sang, es pot donar amb molta més freqüència ja que la recuperació és molt ràpida», han apuntat les mateixes fonts.

De fet, es pot donar cada quinze dies i la donació de plasma pot durar entre 40 i 60 minuts. Consisteix a extreure sang, separar les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via.

Del plasma, no només es fan hemoderivats, sinó que també es fan transfusions a persones que han perdut molt líquid de cop perquè han patit un accident, als grans cremats o per recuperar-se després d'un trasplantament o tractament de càncer, en un nombre que l'any passat es va elevar a 3.980 malalts a Catalunya.