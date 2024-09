Quatre xefs tarragonins cuinaran una tapa dedicada a la lluita contra l’ictus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hotel Olympus Palace 4* de Salou acollirà el pròxim dia 3 d’octubre un sopar benèfic per lluitar contra la malaltia de l’ictus. Un esdeveniment que marida solidaritat i gastronomia en un espai icònic com és rooftop SUMMIT. A la darrera planta de l’hotel s’hi aplegaran xefs de reconegut prestigi del territori per delectar els paladars dels assistents a la causa.

El Sopar Benèfic per l’Ictus reunirà a Pep Moreno del restaurant Deliranto i Cook&Travel de Salou, Ferran Cerro del restaurant Ferran Cerro de Reus; Sergi Palacín del restaurant HIU de Cambrils i Moha Quach del restaurant El Terrat de Tarragona.

Pep Moreno (Estrella Michelin i Sol Repsol), Ferran Cerro (Sol Repsol i recomanat per la Guia Michelin), Moha Quach (Sol Repsol i recomanat per la Guia Michelin) i Sergi Palacín (recomanat per la Guia Michelin i la Guia Repsol) cuinaran diferents tapes que meravellaran els assistents a l’esdeveniment.

Sorteig de regals

Durant la celebració del sopar es sortejaran premis de diferents entitats col·laboradores entre ells hi haurà: samarretes de clubs esportius, àpats en restaurants referents del territori, lots gastronòmics, estades en hotels i spa&welness, productes farmacèutics, circuits oleoturístics i enogastronòmics.

Tanmateix, un quadre donat pel prestigiós artista cambrilenc, David Callau, serà rifat entre els assistents amb l’objectiu de sumar tota l’ajuda possible a la causa.

Inscripcions obertes

Gil Cristià, en nom de la propietat de l’Hotel Olympus Palace 4*, ha assegurat que «serà un sopar-còctel amb esperit solidari, amb música en directe, amb la participació de xefs de prestigi i on també tindrem sorpreses i sortejos en un espai incomparable».

El sopar benèfic se celebrarà el dijous 3 d’octubre a les 19:30h, a l’espectacular rooftop SUMMIT de l’Hotel Olympus Palace 4*. El preu destinat a la causa benèfica és de 60 euros per persona. També hi ha una fila zero per totes aquelles persones i entitats que hi vulguin col·laborar.

Les inscripcionses poden formalitzar al següent ENLLAÇ.