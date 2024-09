Protecció Civil homologa tres plans d'autoprotecció al Camp de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest divendres 27 de setembre un total de 19 Plans d’Autoprotecció (PAU), tres d'ells del Camp de Tarragona.

La majoria dels PAUS homologats es troben en localitats de la vegueria de Barcelona (15) i corresponen a activitats no temporals (11), principalment plans d’establiments afectat per la normativa d’accidents greus (Seveso). En el que portem d’aquest any 2024, s’han homologat un total de 344 Plans d’Autoprotecció.

Al Camp de Tarragona s'han homolgat els PAU de l'Edifici FiraReus Tecnoparc, la fabrica Beautyge SL del Pla de Santa Maria i Global Talke, S.L de Constantí.

D'altra banda, dos PAU s'han quedat sense homologació al Camp de Tarragona i un a les Terres de l'Ebre per deficiències en el contingut del pla o bé insuficiències dels mitjans i recursos d’autoprotecció necessaris per respondre a una emergència i evitar danys greus dins o fora de l’activitat, segons el cas.

En tots aquests casos, les activitats han rebut l’informe d’avaluació tècnica de la Direcció General de Protecció Civil on consten els aspectes del pla d’autoprotecció que cal esmenar i es farà seguiment al llarg dels mesos vinents per tal que es facin les degudes correccions si l’activitat no les presenta amb caràcter immediat.

L’homologació dels PAUS s’ha fet en el marc de la Comissió d’Autoprotecció de Protecció Civil de Catalunya, presidida per la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany i amb la participació del subdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado; la subdirectora de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé; el subdirector general de Seguretat Industrial, Florenci Hernández i el cap de la Unitat de Protecció Civil de l’Ajuntament de Barcelona, Hèctor Carmona.