PortAventura World implementa de forma pionera la realitat mixta a una atracció

A poc més d’un mes per la seva celebració oficial, PortAventura World ja fa unes setmanes que està immers en Halloween. Com cada any, el parc temàtic vesteix les seves gales més terrorífiques i ofereix algunes activitats que no es poden gaudir durant la temporada regular.

Més enllà de les decoracions i els actors que passegen per cada racó del complex turístic, PortAventura ha presentat durant aquests mesos una novetat fins ara inèdita a cap parc temàtic. Estem parlant de ‘Hysteria in Boothill’, una experiència de realitat mixta que utilitza les ulleres Meta Quest 3, presentades fa vuit mesos, per barrejar decorats físics i efectes digitals sota una ambientació terrorífica.

Andreu Tobella, director digital de PortAventura World, assegura que han aconseguit «fer ús de tecnologia molt puntera per oferir a l’usuari quelcom que no ha vist mai», remarcant que el ressort és «l’únic lloc del món on es pot viure això».

Tobella també relata que «la idea inicial era oferir aquesta atracció només durant la temporada de Halloween, però el seu èxit farà que s’integri, molt probablement, de manera permanent al parc». El director digital afirma que la valoració d’aquest producte entre el públic està «per sobre del d’altres activitats del parc».

Aquesta experiència ha estat desenvolupada per l’empresa Spatial Voyagers durant els darrers quatre mesos. El seu CEO i fundador, Edgar Martín-Blas, afirma que «no han comptat amb cap referència a l’hora de dissenyar-la». La fusió d’elements reals i virtuals és encara una tecnologia jove on el parc temàtic ha aconseguit obrir camí per primer cop.

Per fer-ho, Martín-Blas explica que han hagut de computar digitalment l’espai de 200 metres quadrats on es desenvolupa l’acció (un antic passatge del terror del parc) per fer que els elements virtuals puguin moure’s pel terreny com si realment estiguessin allà. D’aquesta manera, l’usuari compta amb elements que apareixen per a totes les persones del grup i d’altres que s’activen de manera individual tenint en compte el lloc on està cada persona.

El resultat de tot plegat és una història de fantasmes que es pot viure en primera persona i compartint espai amb amics, dels quals pots veure les seves reaccions en directe. L’atracció dura aproximadament uns deu minuts i, de moment, requereix un pagament extra a l’entrada al parc. Tot i això, Andreu Tobella no descarta que, en un futur, pugui passar a ser una activitat inclosa dins l’accés general.

Una porta a molt més

Més enllà d’aquesta experiència, el director digital de PortAventura World augura que «aquesta nova tecnologia obre una porta a moltes novetats pel parc». Tobella relata com «una de les direccions actuals del parc és la creació d’atraccions digitals», un fet que volen que porti al parc a «un nou públic amb interessos pels videojocs».

El director no ha volgut avançar en quines noves accions estan treballant. Martín-Blas, per la seva banda, augura que aquest fet «obre un camí immens a noves atraccions», sense descartar que en un futur puguem veure aquesta tecnologia en « grans edificis o exteriors».