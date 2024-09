Salou és el municipi escollit per ser la Capital de la Cultura Catalana 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi de Salou ha estat elegit Capital de la Cultura Catalana 2025. Ho ha anunciat el president de l'organització de la Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, aquest dijous. Salou és una població costanera de 30.000 habitants amb una història vinculada estretament al mar i al seu «avantatjós» enclavament geogràfic, el cap Salou.

«Un municipi innovador i modern amb una història mil·lenària i una espectacular cultura que se'n desprèn, vinculada a Catalunya i el seu progrés històric», assenyalen des de l'organisme. Salou agafarà el relleu de Sabadell, que enguany ostenta la capitalitat cultural.

Segons els organitzadors, el reconeixement de Salou com a Capital de la Cultura Catalana 2025 serà el «detonant i l'oportunitat» de fer valdre «l'immens patrimoni cultural salouenc». Així, destaquen, s'enfortirà l'esperit de pertinença dels ciutadans al municipi, oferint un aparador internacional «únic» a la cultura local i catalana.

La Capital de la Cultura Catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català i té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, així com, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes. També, pretén promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior.

Fins ara, han estat elegides com a Capital de la Cultura Catalana: Banyoles (2004), Esparreguera (2005), Amposta (2006), Lleida (2007), Perpinyà (2008), Figueres (2009), Badalona (2010), Escaldes-Engordany (2011), Tarragona (2012), Ripoll (2013), Barcelona (2014), Vilafranca del Penedès (2015), Vic (2016), Reus (2017), Manresa (2018), Cervera (2019) El Vendrell (2020), Tortosa (2021), Igualada (2022), Lloret de Mar (2023) i Sabadell (2024).