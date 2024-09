El primer cicle d'espectacles teatrals en xarxa de Tarragona i l'Ebre se centrarà en la memòria història

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La xarxa de teatres públics del Baix Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han creat el primer cicle d'espectacles en xarxa, una programació coordinada que oferirà setze espectacles en quinze municipis. La primera edició del circuit Què diu que fan? Escenaris de la Catalunya Sud tindrà la memòria històrica com a element transversal sota el títol Veus i silencis de la memòria.

El projecte busca «descentralitzar» la cartellera d'arts escèniques, diversificar els circuits teatrals i fomentar el talent i la creació «de proximitat», de les companyies i creadors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Un exemple és l'obra Jo vinc d'un altre temps, produïda pel Teatre Fortuny de Reus a partir de l'obra de Ricard Creus.

Com ha explicat Carles Gispert, gestor cultural de Riudoms i representant programadors de Tarragona i l'Ebre, és la primera vegada que els equipaments escènics del territori creen un circuit per oferir un cicle teatral transversal. L'àmbit comú que ha permès tirar endavant «aquest repte» ha sigut la memòria històrica, sobre el qual es desenvolupen les propostes artístiques que s'oferiran aquesta tardor a la ciutadania.

Veus i silencis de la memòria oferirà setze espectacles que es podran veure al Vendrell, Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, Mont-roig del Camp, Alcover, Amposta, Alcanar, Tortosa, Riudoms, Vandellòs-l'Hospitalet de l'Infant, la Canonja, el Morell i la Ràpita. «Qui té l'opció de voltar és el públic. No s'encavalca cap data per, entre octubre i novembre, oferir setze oportunitats de fer un circuit pel territori resseguint tots aquests espectacles amb aquest eix comú», ha animat Gispert.

L'objectiu és donar-li continuïtat, també si es compta amb el finançament del departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Tarragona i el suport dels ajuntaments, per reeditar un nou cicle l'any que ve, amb la mateixa o una altra temàtica. El director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Josep Vives, ha defensat que «hi ha massa crítica suficient», de públic i d'equipaments, per desplegar «i consolidar» aquest projecte a les comarques tarragonines i ebrenques, com ja es fa amb altres cicles a Girona o Lleida. «Si programem, el públic apareix. Amb una programació diversa i propera, no cal anar a les capitals a veure teatre, el teatre en xarxa l'aproxima al territori», ha defensat Vives.

El director general també ha remarcat que amb aquests circuits i aquest treball en xarxa s'incentiva i fa valer «el talent tarragoní i ebrenc» perquè «no sempre es pot actuar al teu propi àmbit de proximitat» i amb circuits com Què diu que fan? es posen «les coses fàcils als creadors i talent del país».

Els espectacles programats

Per a la primera edició del cicle s'ha programat 36 poemes a partir del 36 de Ricard Creus, (Barcelona 1928-Anglès 2021), sobre la lluita silenciosa que va portar a la recuperació de les llibertats; Mort a les cunetes, que recorda la nit del 9 de febrer de 1939 a la presó de Maresa; El mestre i el mar, la ficció sobre la història real del mestre català Antoni Benaiges assassinat a la Pedraja, a Burgos; Memòries oblidades sobre com es torcen les vides de dues dones durant l'aixecament militar; L'enterrador, basada en les vivències de persones com Leoncio Badia Navarro, «l'enterrador de Paterna»; La Primera, espectacle teatral que homenatja a la primera alcaldessa de Catalunya: Nativitat Yarza Planas; Molotov Cipriano, sobre el guerriller andalús localitzat recentment en una fossa de Reus; Jo vinc d'un altre temps o Més que un club, el feixisme contra el Barça. Tota la programació i el calendari es pot consultar al web del cicle.