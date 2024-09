Els usuaris del tren de l’Ebre i el Priorat demanen millores a l’Avant i l’Euromed

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l’Ebre i Priorat han demanat millores a l’Avant, que s’ha recuperat recentment, i a l’Euromed. Per a l’Avant Tortosa-Barcelona el col·lectiu reclama que l’inici del servei es pugui avançar per arribar més d’hora a la capital catalana, de tal manera que pugui ser útil per als usuaris que entren a treballar entre dos quarts de nou i les nou del matí. També demanen un Avant en sentit contrari igualment a primera hora del matí.

Pel que fa l’Euromed, la plataforma demana que dos combois de pujada al matí i dos de baixada a la tarda puguin aturar-se a l’estació de l’Aldea. Les dues peticions s’han fet arribar al delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Joan Castor.

En el cas de l’Euromed, el col·lectiu entén que la solució passa per un conveni entre Renfe i la Generalitat, atès que es tracta de trens comercials de llarg recorregut. En aquest sentit recorda que un conveni d’aquest tipus ja es va fer l’any 2016 a causa d’altres obres realitzades en aquest trajecte.