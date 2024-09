Les obres entre Tarragona i Sant Vicenç de Calder, essencials per al desenvolupament del Corredor Mediterrani

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La gran i complexa actuació ferroviària que Adif executarà a partir del pròxim 1 d’octubre entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona serà essencial per al desenvolupament del Corredor Mediterrani.

L’adequació de l’estructura del túnel de Roda de Berà i l’adaptació d’aquest tram a l’ample internacional, mitjançant la posterior instal·lació del tercer carril, garantirà la connexió de la gran àrea socioeconòmica, industrial i productiva de Tarragona amb el nord de Catalunya i la resta d’Europa, completant l’eix entre el Nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre el Nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell; així com amb altres actuacions en marxa en les Comunitats Autònomes per les quals discorre el Corredor.

Amb un pressupost de més de 16 milions d’euros, els principals treballs consistiran en l’adequació del túnel de Roda de Berà als paràmetres interoperables i a la circulació de trens en ample convencional i estàndard (internacional), la qual cosa permetrà elevar la velocitat, millorar la qualitat de la infraestructura i potenciar la circulació de serveis de mercaderies en ambdós amples, que es compatibilitzaran amb el trànsit de viatgers.

Altres actuacions seran l’execució d’obres en la via, sistemes d’electrificació i instal·lacions de Control, Comandament i Senyalització en enclavaments de gran importància per al funcionament del sistema ferroviari de la xarxa d’ample convencional del sud de Barcelona.

Entre aquestes, figuren Sant Vicenç de Calders, estació en la qual els treballs, que es desenvoluparan fins el mes de juny amb interrupcions puntuals del trànsit de trens, permetran crear una nova configuració funcional de vies.

També s’actuarà a les estacions de Tarragona, amb l’adaptació de la capçalera nord a l’ample internacional, d’Altafulla, amb la posada en servei d’una nova via d’apartat i d’un nou sistema de gestió de trànsit, i de Torredembarra, en la qual es col·locaran nous aparells de via d’ample mixt.

Aquestes obres també beneficiaran el transport de viatgers, ja que es disposarà d’infraestructures i instal·lacions més modernes i amb més paràmetres d’eficàcia, eficiència, disponibilitat, funcionalitat, qualitat i confort. S’hi suma la millora dels temps de viatge gràcies a l’eliminació de Limitacions Temporals de Velocitat, com la que està implantada actualment al pas pel túnel de Roda de Berà.

A més, es racionalitzen les necessitats de manteniment en explicar amb sistemes més robustos i de més durabilitat, que redueixen la probabilitat d’incidències.

A aquests beneficis s’uneixen els avantatges per als ciutadans amb la construcció de pantalles acústiques per mitigar l’impacte acústic generat per la circulació de trens.

Aquestes actuacions s’han executat també en altres infraestructures que s’integren al Corredor Mediterrani a Catalunya, com el túnel de Castellbisbal, que es troba en servei des del mes de març passat.

Actualment, Adif i Adif Alta Velocidad estan mobilitzant inversions per valor de 8.975 milions d’euros per al desenvolupament del Corredor Mediterrani a Catalunya, dels quals 2.528 corresponen a la província de Tarragona.

Per optimitzar els terminis d’execució d’una actuació molt complexa tècnicament i de gran envergadura, Adif està duent a terme des del mes de juliol treballs preliminars en l’àmbit del túnel. El 3 de març es recuperarà el servei ferroviari, però es continuarà treballant fins al juny.