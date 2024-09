Dies primaverals i nits més fredes: la previsió d’aquesta setmana a la demarcació de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’uns dies passats per molta aigua, la demarcació de Tarragona encara aquesta setmana amb temperatures primaverals durant el dia, situades entre els 25 i els 30 graus, però amb una baixada considerable dels termòmetres a partir de la nit.

De fet, s’espera que en els propers dies, concretament divendres i dissabte i a la ciutat de Tarragona, la temperatura mínima sigui inferior als 15 graus i se situï en els 13 ºC, un fet que no havia succeït fins el moment.

En altres llocs més freds de la demarcació com, per exemple, Prades la temperatura mínima se situarà per sota dels 10 graus en les pròximes nits, baixant als 5 ºC en la de dissabte. D’altra banda, no s’esperen precipitacions en els propers dies a la demarcació.