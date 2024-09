Renfe contracta a més de 150 persones per informar als usuaris sobre el pla alternatiu de transport

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Renfe ha dissenyat un dispositiu excepcional d’informació per als usuaris de les línies afectades per les obres que Adif realitzarà al túnel de Roda de Berà entre el proper 1 d’octubre i el 2 de març. Així doncs, més de 150 persones formaran l’equip humà de Rodalies de Catalunya que s’encarregarà d’atendre el funcionament del pla alternatiu de transport en els principals punts i trens afectats.

En aquest sentit, l’operatiu comptarà amb 70 nous auxiliars d’informació al client que reforçaran les estacions de Sant Vicenç de Calders, Torredembarra, la Plana Picamoixons, Altafulla, Valls, Tarragona, Tarragona Battestini, Vila-seca, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant i Salou-PortAventura, Reus i Tortosa.

A més, a la resta d’estacions, els viatgers també disposaran del personal habitual. D’altra banda, hi haurà personal a bord en el trens de les línies que quedaran afectades per les obres d’Adif, com és el cas de l’R13, l’R14, l’R15, l’R16 i l’R17. Renfe també ha optat per reforçar el tram entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders en els serveis de l’R2 sud.

Millora de la informació

A més dels auxiliars d’informació que s’han previst durant els mesos de les obres d’Adif, el pla excepcional d’informació inclou també la instal·lació de tòtems informatius de gran format a diverses estacions, com és el cas de l’Estació de França, Passeig de Gràcia, Sants, així com la de Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Reus, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Tortosa i Lleida.

D’altra banda, Renfe ha informat que a partir d’avui es distribuiran més de 200.000 fulletons amb la informació detallada del pla alternatiu de transport tant a les estacions com als trens. D’aquesta manera, els usuaris podran disposar de la informació necessària amb anterioritat.

Aquest pla excepcional que posarà en marxa l’empresa ferroviària també reforça la informació digital als mupis d’onze estacions i a les 425 pantalles i monitors de la xarxa de Rodalies de Catalunya, així com a les pantalles dels trens, la megafonia de les estacions i dels trens.

A més, els usuaris podran trobar al web rodaliescatalunya.cat tota la informació específica de cada línia de forma detallada, així com les condicions especials de transport, els horaris de les línies regionals i del servei d’autobús juntament amb la informació dels punts de parades dels autobusos.

Renfe i el departament de Territori de la Generalitat de Catalunya habilitaran el compte @rodaliesObresRoda a la xarxa social X per tal de poder informar de l’estat del servei mentre duri el tall ferroviari al túnel de Roda de Berà. Des de l’empresa apunten que aquest compte informatiu s’activarà al llarg d’aquesta setmana. En la mateixa línia, destaquen que els usuaris també podran seguir informant-se de l’estat del servei a través dels comptes de les xarxes socials @rodalies i als perfils específics de les línies @rod13cat, @rod14cat, @rod15cat, @rod16cat i @rod17cat.