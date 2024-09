La demarcació de Tarragona ha registrat entre 50 i 60 nits tropicals aquest estiu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La demarcació de Tarragona ha registrat entre 50 i 60 nits tropicals –per sobre dels 20º–aquest estiu. En aquest sentit, Catalunya ha viscut aquest 2024 un nou estiu càlid, també pel que fa a les temperatures mínimes. Els registres de la xarxa d’estacions del Meteocat confirmen que ha sigut el tercer amb més nits tropicals des de 1998 i també el cinquè amb més nits tòrrides, quan el mercuri no baixa dels 25º. Enguany no s’han batut registres a cap de les 188 estacions, però la suma de 3.454 nits tropicals observades són un valor només comparable als dos últims anys i al llunyà 2003.

Pel que fa a la demarcació de Tarragona s’han registrat diverses nits tòrrides, en les quals el termòmetre no baixa dels 25 graus, a les Terres de l’Ebre: tres a l’estació d’els Alfacs, tres a Vinebre, tres al pantà de Riba-roja, una a Ascó i una a l’Illa de Buda, entre altres. D’altra banda, en relació a les tropicals, n’hi ha entre 50 i 60 registrades a diversos punts d’observació a les Terres de l’Ebre (Amposta, l’Aldea, Illa de Buda, els Alfacs, Alcanar, etc.), així com Tarragona ciutat (59) i a d’altres punts de la demarcació com Torredembarra (57), l’Ametlla de Mar (51) i Mont-roig del Camp (50).

Ara bé, en relació a l’any passat, hi ha una rebaixa important del nombre de registres tropicals al conjunt de les estacions: vora 5.000 el darrer estiu i encara no 3.500 enguany (un 30% menys). En canvi, aquest estiu, fins a 149 de les 188 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya han registrat nits tropicals, més que l’any passat. El 2023 en van ser 109 (de 184 estacions en funcionament), per tant, si bé no ha estat un any rècord quant al nombre de nits tropicals, les mínimes per sobre del 20 graus han arribat a més racons del país.

Entre els indrets que n’acumulen més destaca en primer lloc Barcelona, amb més de 60 en la majoria de les seves 6 estacions. L’estiu se situa com el tercer amb més nits tropicals des del 1998, només per darrere de 2022 i 2023. La tendència, doncs, continua: la gran majoria d’estius des de fa una dècada estan entre els deu amb més nits tropicals des de 1998: els de 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017 i 2015; en aquest ‘top 10’ també s’hi ha de comptar el de 2003, excepcionalment càlid i el de 2009.