Cinc persones han mort ofegades a les platges tarragonines aquest estiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de bany 2024 a les platges de la demarcació de Tarragona ha finalitzat amb un total de cinc morts per ofegament, una disminució significativa respecte als anys anteriors. Aquestes xifres formen part del balanç general de Catalunya, on s'han comptabilitzat 17 morts a les platges i 7 a piscines. Tot i la reducció, Protecció Civil i el Departament de Salut fan una crida a no abaixar la guàrdia, atès que els perills aquàtics continuen presents durant tot l'any.

Les dades mostren una clara millora en la seguretat a les platges del Camp de Tarragona i la Costa Daurada, però encara hi ha accidents mortals, incloent-hi dues persones que van ser rescatades amb vida però van morir posteriorment a l'hospital. En termes generals, els homes representen la majoria de les víctimes (15 de 17), i la majoria de les víctimes tenen més de 65 anys.

Del total de víctimes mortals a Catalunya, 5 ho han fet mentre hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda, i amb bandera groga han mort 4 persones. Les altres 8 persones s’estaven banyant en platges no vigilades (5) o ho estaven fent fora de l’horari de vigilància (3). Pel que fa a les nacionalitats, 9 persones eren espanyoles, 3 franceses, 1 alemanya, 1 russa, 1 suïssa, 1 neerlandesa i 1 de nacionalitat no informada. Aquest estiu el major nombre d’ofegats mortals ha estat el mes de juliol (6), juny (5), agost (5) i setembre (1).

La campanya ha estat marcada per la incorporació de noves tecnologies, com la geolocalització de les torres de vigilància i les casetes de salvament, per facilitar la localització dels serveis d’emergències en cas d’ofegaments o altres incidents a les platges. Aquesta millora, juntament amb la sensibilització de la campanya «A l’aigua, risc zero», ha ajudat a reduir el nombre d'ofegaments.

Menys víctimes, però crida a la prudència

En comparació amb el 2023, quan van morir 25 persones a les platges catalanes, 11 d'aquestes a les tarragonines, les dades d’enguany reflecteixen una millora significativa. Malgrat això, abans de l’inici de la temporada de bany, entre gener i juny, ja s’havien registrat 10 morts en platges catalanes, fet que subratlla la necessitat de seguir les mesures de seguretat durant tot l'any.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha jugat un paper crucial durant aquesta campanya, atenent 153 persones per ofegament en diferents entorns aquàtics, amb un 87% de les víctimes estabilitzades i traslladades a centres sanitaris. A la demarcació de Tarragona, el SEM ha realitzat 19 intervencions a les platges i 14 a piscines.

Una campanya reforçada per la seguretat i la prevenció

Aquest any, la campanya ha estat reforçada per la col·laboració entre Protecció Civil, el SEM i els ajuntaments costaners, amb accions com la distribució massiva de materials informatius i consells de seguretat a les platges i piscines. Tot i la disminució de víctimes mortals, la campanya ha remarcat que cal continuar amb l’educació i la prevenció per garantir la seguretat a l'aigua.