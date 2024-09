Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Inuncat a Tarragona però manté la prealerta de cara a la previsió de pluges

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat va desactivar ahir a la tarda el Pla especial d’emergències per risc d’inundacions a Catalunya (INUNCAT), però manté el Pla en fase de prealerta per la previsió de pluges intenses durant tot el diumenge al litoral i prelitoral central i nord, amb menys probabilitat a les Terres de l’Ebre.

Es manté la previsió d’intensitat de pluja de 20 l/m² en 30 minuts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, vigent de diumenge a les 08:00 fins dilluns a les 20:00, amb un grau de perill màxim de 2 sobre 6.

Els xàfecs es desplaçaran cap al nord del territori, tot i que no seran tan intensos i no s'esperen incidències rellevants. L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) ha estat el municipi on s'ha registrat una acumulació de pluja més important, arribant als 91,2 l/m² en 24 hores, amb 33,4 l/m² caiguts en només 30 minuts. Durant tot l'episodi, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 308 trucades, i els Bombers de la Generalitat han gestionat 180 avisos pel temporal.

La majoria de serveis dels Bombers han estat per inundacions, arbres caiguts, branques, despreniments en façanes i cablejat a la via pública, sense cap afectació greu. El servei més destacat ha tingut lloc al carrer de Cala Pepo, a l’Ametlla de Mar, on el mur de contenció d’un edifici ha col·lapsat i s'ha inundat el pàrquing. Cinc dotacions dels Bombers han treballat per extreure l’aigua acumulada, i, amb l'arquitecte municipal, han valorat l’estructura de l’habitatge. Els veïns han pogut tornar a casa seva.

El Cos d’Agents Rurals ha informat del tall del túnel d’accés a la platja de l’Àliga, a El Perelló (Baix Ebre), i del camí del Barranc de Pixavaques, a l'Ametlla de Mar, ambdós precintats.

Per regions, la que ha rebut més avisos ha estat la Regió d’Emergències Tarragona, amb 114 serveis, principalment entre les 19:00 hores de divendres i les 12:30 hores d’aquest dissabte. Altres localitats amb registres de pluja destacables han estat l’Estació del Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb 58 l/m² en 24 hores; Espot (2.519 m) al Pallars Sobirà, amb 53 l/m² en 24 hores; i Alcanar (Montsià), amb 44,3 l/m² acumulats en 24 hores.

Protecció Civil demana extremar la precaució al litoral i prelitoral, especialment a les zones on s’han registrat grans acumulacions de pluja els darrers dies, ja que el terreny està saturat i les rieres podrien incrementar el cabal ràpidament. Recomanen allunyar-se de zones de risc durant els xàfecs.