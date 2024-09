Una incidència a Sant Vicenç de Calders provoca retards de més d'una hora als trens de Rodalies

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els trens de Rodalies que van cap al sud de Catalunya, com l’R2Sud, l’R16 o l’R15 i els de Mitja Distància, pateixen retards importants aquest dissabte per culpa d’una incidència a Sant Vicenç de Calders.

Segons ha informat Adif, els seus tècnics estan treballant per reparar el problema, que afecta la infraestructura a la zona. Arran de l’avaria, els trens de l’R2sud només arriben fins a Cunit i des d’allà tornen cap a Barcelona, en lloc d’arribar a Sant Vicenç.

Com a conseqüència, i per no deixar sense servei les parades, els regionals s’aturen a totes les estacions. En alguns casos, els retards superen els 60 minuts.