Les pluges deixen més de 20 l/m2 en mitja hora al Montsià i al Baix Ebre

El 112 ha rebut 14 trucades per 9 expedients relacionades amb les pluges que afecten Catalunya. Durant la nit, hi ha hagut tres superacions del llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al Montsià i el Baix Ebre.

La majoria de trucades s'han precisament des del Montsià (42,86%), seguida del Vallès Occidental (28,57%) i el Baix Penedès (14,29%). Per municipis, cinc trucades provenien de la Sènia, dues del Vendrell, dues de Sabadell i una respectivament de Berga, Mont-roig del Camp, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Sant Jaume d'Enveja.

De la seva banda, els Bombers han atès dos serveis entre les 22.00 i les 7.00 hores, un dels quals a les 5.53 hores a Vallromanes (Vallès Oriental) per la caiguda d'un pi de grans dimensions a sobre d'un cotxe i d'un cablejat elèctric. L'altre, per un pàrquing inundat al carrer Santiago de Badalona.

Protecció Civil va activar l'alerta del pla Inuncat aquest dimarts a la tarda per la possibilitat d'inundacions a les comarques del litoral sud.