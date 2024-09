El GEPEC-EdC presenta noves al·legacions a la MAT i al clúster de renovables 'Begues'

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'entitat ecologista GEPEC-EdC ha presentat noves al·legacions a la línia de molt alta tensió (MAT) «Begues» i al clúster de renovables aragonès vinculat arran d'una modificació del projecte. El motiu torna a ser «l'alt impacte ambiental» que causaria sobre la flora i la fauna (sobretot a espècies d'ocells protegides), a la connectivitat ecològica, i als espais naturals de la zona afectada.

També s'ha reclamat que els canvis proposats a quatre centrals eòliques del clúster aragonès i de la MAT se sotmetin a una avaluació d'impacte ambiental. GEPEC-EdC recorda que la MAT és una «infraestructura de transport» d'energia, i no «d'evacuació» com va reconèixer la ministra Ribera quan es va conèixer el projecte inicial, l'any 2021.

El Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) va presentar a l'agost les noves al·legacions al projecte del clúster de renovables aragonès, que inclou la MAT Begues. El projecte va sortir a informació pública a l'estiu de 2021 i va obtenir una declaració d'impacte ambiental favorable. L'estiu de l'any passat, la promotora, l'empresa Forestalia, va aconseguir l'autorització administrativa prèvia.

El passat mes de juliol, es va publicar al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) que se sotmetia a informació pública una sol·licitud per modificar l'autorització administrativa prèvia i la sol·licitud d'autorització administrativa de construcció del projecte. En les noves al·legacions presentades en aquest tràmit, l'entitat ecologista insisteix en els impactes que patirà la fauna. En les zones d'implantació de les centrals i en bona part del recorregut de la MAT, hi ha «àrees crítiques» per a les amenaçades aus estepàries, com són l'alosa becuda (Chersophilus duponti) i el xoriguer petit (Falco naumanni). La legislació catalana classifica l'alosa becuda com a espècies en perill d'extinció i el xoriguer com a espècie vulnerable. A l'Aragó, i especialment a Catalunya, la línia elèctrica també afecta hàbitats molt importants per a l'àguila cuabarrada (Aquila fasciata), espècie en perill d'extinció.