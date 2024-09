Lucía López: «Mancomunar la mobilitat és el primer objectiu de l’Àrea Metropolitana»

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Passa de l’Ajuntament de la Canonja i la Subdelegació a convertir-se en delegada del Govern de la Generalitat. Com ho entoma?

«Amb molt de respecte i il·lusió. És un repte molt important personalment. Intentarem revertir la situació i tornar a posar el Camp de Tarragona al mapa de les inversions de la Generalitat».

Què vol dir «amb tornar a posar al mapa»?

«Les inversions efectives en els darrers anys estan molt per sota en comparació a altres indrets de Catalunya. Tenim una oportunitat que no podem deixar perdre: governs socialistes a Espanya, Catalunya, la Diputació i als ajuntaments més importants del Camp de Tarragona. Hem d’aprofitar aquestes sinergies».

Com ha estat el traspàs d’informació amb l’antic delegat, Àngel Xifré (ERC)?

«Exemplar. Ens vam reunir la primera setmana després del meu nomenament. Em va donar una carpeta amb tots els projectes en marxa de cada conselleria. També he pogut reunir-me amb els directors dels Serveis Territorials».

Quina creu que és la necessitat primordial del Camp de Tarragona en aquests moments?

«La mobilitat és una prioritat per aquest govern i crec que el repte més important que tenim per al nostre territori».

La creació de l’Àrea Metropolitana, amb infraestructura i pressupost, també és un repte?

«La Generalitat, els ajuntaments i la Diputació anem a una. L’Àrea Metropolitana ha de tirar endavant, tal com ho van fer en el seu moment el Consorci d’Aigües o mancomunar la gestió dels residus, i tirarà endavant aquesta legislatura. La mobilitat és essencial i amb l’Àrea Metropolitana es vehicularà millor».

Un dels temes clau en la mobilitat és el futur tramvia del Camp de Tarragona. La setmana passada es va presentar justament la primera fase, amb el vistiplau de Salou.

«La setmana passada va venir la consellera Paneque a presentar-ho. L’acord amb Salou hi és i, tal com hem explicat molts cops, venim sense fer soroll i anem per feina. La primera fase està enllestida i el projecte tirarà endavant».

La primera licitació dels vagons va quedar deserta. Veurem la licitació aquest any?

«Hi estem treballant. Entre finals d’aquest any i principis del vinent es licitaran».

En dues setmanes s’inicien les obres del túnel de Roda de Berà i començarà el pla alternatiu de mobilitat. Què farà la Generalitat per garantir les mínimes molèsties als usuaris i usuàries dels trens?

«Som coneixedors de la problemàtica existent. Sabem que seran cinc o sis mesos complicats, però hem de ser conscients que es tracta d’una inversió important. Intentarem per tots els mitjans que sigui el menys molest possible per als usuaris».

Darrera pregunta en clau mobilitat. Creu que l’aeroport de Reus ha de créixer?

«Hem de ser capaços d’aconseguir que arribin entre dos i tres milions de turistes. L’aeroport té capacitat per absorbir-los, i ara mateix només n’arriben poc més d’un milió».

Parlem de Hard Rock. La consellera Paneque va expressar que potser la viabilitat del projecte es veuria afectada per la nova fiscalitat. Creu que és un projecte necessari per a la gent del Camp de Tarragona?

«Penso que és una oportunitat i que nosaltres no ens hem negat mai a aquest projecte. Sobre la viabilitat econòmica, dependrà del que vulguin fer els inversors. Malgrat tot, hem de ser nosaltres, des del Camp de Tarragona, els que hem de decidir si això ho volem o no».

El president Illa va dir que, en cas que no arribi Hard Rock, es buscarien altres projectes interessants per al Camp de Tarragona. Quins són?

«Seran els projectes que el territori vulgui, que els seus alcaldes, alcaldesses i teixit econòmic decideixin. El que no podem fer és deixar que Barcelona vingui a decidir per nosaltres».

Malauradament, els incendis han fet acte de presència al Priorat. És un dels territoris on més està afectant la sequera... Com se solucionarà?

«Combatre la sequera és prioritari per al govern. El territori ja no pot aguantar més aquesta tensió. Acabem d’arribar i serà qüestió de setmanes que comencem a prendre decisions».

Arribarà l’aigua de l’Ebre al Priorat?

«S’estan valorant totes les opcions i quan ho tinguem decidit ho anunciarem».

El sector de la pagesia pateix la sequera. S’ha reunit amb ells?

«Encara no he tingut temps, però ho faré. Jo he vingut a escoltar el territori i les seves demandes. La pagesia és un sector econòmic important i intentarem ajudar en tot el que estigui dins les nostres competències».

La seguretat és un altre dels temes delicats. Recentment, hi ha hagut episodis de violència al carrer, els delictes augmenten... Necessitem més agents dels Mossos d’Esquadra?

«És evident que tothom vol sempre més efectius al nostre territori així com més presència policial als carrers. Ho haurem d’abordar amb la Direcció de Serveis Territorials d’Interior i amb la Conselleria. Volem revertir les dades. Seurem plegats, també amb ajuntaments, i ho valorarem».

Per acabar: la Generalitat solucionarà el problema de l’accés a l’habitatge de les persones més joves? Hi tenen a veure els pisos turístics?

«La Generalitat estarà al costat dels ajuntaments, però és cert que tenim un problema amb l’accés a l’habitatge. No ens hem d’enganyar, els costos per a una persona jove són alts i cada vegada l’edat d’emancipació s’endarrereix més. Són reptes en els quals la Generalitat hi serà. Ens trobarem al costat dels municipis i dintre de les nostres competències intentarem fer el que es consideri des de la Conselleria d’Habitatge».