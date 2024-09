Els Comuns del Camp de Tarragona obren una oficina parlamentària per acostar les institucions a la ciutadania

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Comuns del Camp de Tarragona anuncien avui la posada en marxa de la nova oficina parlamentària amb l'objectiu d'establir un canal directe entre la ciutadania i les institucions. Félix Alonso, diputat dels Comuns, ha subratllat la importància de recuperar la proximitat amb la gent davant dels grans reptes polítics, socials i econòmics que afecten tant a nivell global com local.

Un espai obert per a la ciutadania del Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l’Ebre

Aquesta oficina parlamentària neix amb la voluntat d’esdevenir una eina per a tots els col·lectius i persones individuals que vulguin fer arribar les seves preocupacions i reivindicacions al Congrés, al Parlament i als plens municipals. «Volem que les institucions siguin realment accessibles, que estiguin al servei de la gent i de les seves necessitats reals», ha afirmat Alonso. Des d’avui, tothom qui ho desitgi podrà contactar amb nosaltres a través d’un correu electrònic.

Eva Amposta, coordinadora de «Movem Terres de L'Ebre» ha parlat dels incendis d'aquest cap de setmana al Priorat incidint en la problemàtica de la situació límit per la sequera i els talls d'aigua que viu tota la comarca. Que requereix una actuació immediata de totes les administracions implicades, per resoldre un problema que s'ha convertit en un mal endèmic que afecta els pagesos i la població que hi viu a l'interior, abans que la despoblació s’accentuï.

Context internacional i ofensiva democràtica

En un context internacional on s'observa una deriva reaccionària, amb el genocidi a Palestina, l'escalada bèl·lica a Ucraïna i l'ús perniciós de les xarxes socials i la intel·ligència artificial per difondre missatges d'odi, Alonso ha destacat la necessitat d'una nova ofensiva democràtica i social. «La resistència moral no és suficient. Hem de passar a l’acció i crear noves formes d’organització que ens permetin abordar els problemes de fons, des de l'accés a l'habitatge fins a la lluita contra els missatges d'odi a les nostres ciutats», ha assenyalat.

La crisi ferroviària al sud de Catalunya

Una de les primeres prioritats de l’oficina parlamentària serà canalitzar les queixes i propostes relacionades amb la greu crisi del servei ferroviari convencional que afecta el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. «Portem anys de degradació, amb un servei de rodalies que ha estat abandonat per les administracions, i ara, amb les obres de millora del túnel de Roda, la situació es tornarà encara més complicada per als usuaris», ha denunciat el portaveu de transport estatal de Sumar.

Alonso ha elogiat el treball de les plataformes com la Plataforma en Defensa del Ferrocarril i Trens Dignes de l’Ebre, que han estat fonamentals per visibilitzar aquesta problemàtica. «Estarem en contacte constant amb aquestes plataformes per assegurar que les obres no s’eternitzin i que les persones afectades rebin informació clara i contínua sobre l’estat del servei», ha assegurat.

Compromisos institucionals: Reunió amb el Ministeri de Transports i propostes als Pressupostos Generals de l’Estat

En aquesta línia, Félix Alonso ha anunciat dues accions immediates que responen directament a les inquietuds dels habitants de la demarcació. El proper 8 d’octubre es reunirà amb el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano Clavero, per avaluar l'estat del pla alternatiu ferroviari i estudiar les possibles correccions i millores al nus ferroviari de Tarragona.

A més, aquest mateix matí, el grup plurinacional de Sumar presentarà les seves línies generals per als Pressupostos Generals de l’Estat del 2025. Entre les mesures, Alonso ha destacat la pròrroga de les subvencions al transport públic, incloent la gratuïtat dels desplaçaments recurrents en trens de rodalia i mitjana distància, així com la reducció del 50% dels abonaments de transport urbà.

Una oficina al servei de la gent

Amb la posada en marxa de l’oficina parlamentària, els Comuns del Camp de Tarragona reafirmem el nostre compromís de seguir en contacte permanent amb la ciutadania, defensant els seus drets i reivindicacions a les institucions. «És un moment clau per al futur de les nostres comarques, i volem que ningú es quedi enrere. Volem que Tarragona i l’Ebre no perdin el tren», ha conclòs Alonso.