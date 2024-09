Desestimen la instal·lació d'una planta fotovoltaica a la Ribera, el Baix Ebre i el Baix Camp

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Ponència d'Energies Renovables ha desestimat la declaració d'impacte ambiental de la planta fotovoltaica «Tirasol 1» de 49,79 MW que travessa la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp pels potencials impactes que pot tenir envers diverses espècies protegides com l'àliga cuabarrada, així com per l'afectació de sòls agrícoles.

D'aquesta manera es rectifica l'acord aprovat el juliol del 2023, el qual contenia un «error de fet». Paral·lelament, el Govern ha donat llum verda, amb condicions, a la declaració d'impacte ambiental de dues plantes fotovoltaiques de la Terra Alta: un a Gandesa de 34,6 MW i l'altre de 21,62 MW entre els municipis de Batea, Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca i Gandesa.

L'emplaçament projectat per a la central «Tirasol 1» és de 40,79 MW a Tivissa (Ribera d'Ebre), amb una superfície prevista de 77,3 hectàrees, així com la seva infraestructura d'evacuació, línies soterrades a 30 kV, la SET Rasquera sud 220/30 kV i la línia aèria d'alta tensió de 220 kV als termes municipals de Rasquera, Tivissa i l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i la SET Plana Sant Jordi Ametlla 400/220/30 kV i la línia aèria d'alta tensió de 400 kV, als termes municipals de l'Ametlla de Mar i de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp).

La Ponència d'Energies Renovables va aprovar l'acord sobre la declaració d'impacte ambiental del projecte promogut per l’empresa Centauri Energías Fotovoltaicas, SL, el 19 de juliol del 2023. Una decisió que es va fer sense tenir en compte un informe tramitat pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre a principis d'any. Ara, i després de veure els estudis, el resultat de les consultes efectuades i els informes rebuts, entre altres, la Ponència ha formulat la declaració d'impacte ambiental amb caràcter desfavorable.

Segons han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la decisió es pren motivada per «l'afectació al connector biològic entre els espais XN2000 de la Serres de Cardó –el Boix i de Tivissa – Vandellòs – Llaberia, pels potencials impactes directament a espècies de la fauna que són objecte prioritari de conservació i que es troben en perill d'extinció, com l'àliga cuabarrada, i per l'afectació de sòls agrícoles de classe de capacitat agrològica II».

Els projectes de la Terra Alta

Paral·lelament, la Ponència d'Energies Renovables ha donat llum verda a la planta fotovoltaica «Corbera» promogut per l'empresa Energía Inagotable de Hiroko, SL, amb la condició que es desenvolupi d'acord amb els criteris i condicions determinades en l'estudi d'impacte ambiental. El projecte de 30,281 MWp i la SET Vilalba (30/400 kV) a Gandesa està plantejada amb panells de 625 Wp cadascun, amb un total instal·lat de 48.450 panells. En total, ocuparan una superfície d'unes 44,73 hectàrees, les quals correspon, majoritàriament, a conreus agrícoles de secà, on hi predominen els herbacis extensius i els fruiters de secà com ara ametllers, oliveres i vinya.

D'altra banda, també s'ha emès la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable per al projecte de la planta solar fotovoltaica «Els Arcs», promogut per Energía Inagotable del Proyecto Els Arcs, SL. Aquesta també està condicionada als criteris i condicions determinades en l'estudi d'impacte ambiental.

En aquest cas, la planta és de 25 MWp i es preveu ubicar als termes municipals de Batea, Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca i Gandesa, a la Terra Alta. En total, consta de 43.464 mòduls fotovoltaics que es construiran en una superfície de 34,0 hectàrees, corresponents majoritàriament a superfícies amb conreus d'oliveres, ametllers i vinya.

El projecte també incorpora el tram de línia soterrada amb una longitud de 13 km i 30 kV d'interconnexió entre els sectors de la planta solar i la connexió amb la SET Vilalba de 30/400 kV, que ha de ser compartida entre la planta solar fotovoltaica Batea, la planta solar fotovoltaica Gandesa i la planta solar fotovoltaica Corbera, i ha d'evacuar l'energia d'aquestes quatre plantes fins a la SET Garraf 400 kV a través d'una línia aèria d'alta tensió de 400 kV.