Un inusual i breu episodi de fred polar deixarà mínimes per sota dels 15ºC a Tarragona

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant les pròximes hores un ambient tardoral, propiciat per una massa d’aire fred d’origen polar, dominarà àmplies zones del país, més acusat en la meitat nord, on a Tarragona es preveuen màximes per sota dels 25ºC i mínimes per sota dels 15ºC, encara que serà un episodi passatger, ja que aquest cap de setmana la calor tornarà.

De fet, aquest episodi de fred polar quan realment es notarà serà durant les nits, ja que els termòmetres es trobaran entre els 10 i els 15 graus. Així doncs, malgrat que durant el dia les temperatures puguin pujar per sobre dels 25ºC, el fred començarà a consolidar-se durant les nits.

Et pot interessar: