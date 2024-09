Bandera vermella a 9 platges tarragonines per mal estat de la mar i qualitat de l'aigua

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou platges tarragonines han penjat aquest dissabte la bandera vermella, advertint del mal estat de la mar o de la mala qualitat de l’aigua que ha estat resultat de les pluges d'aquesta matinada. En el cas d'Alcanar, es prohibeix el bany a la platja de Maricel, Martinenca/Ciment, i a la platja de les Cases – Marjal a causa del mal estat de la mar i de l’aigua tèrbola. A Calafell, la bandera vermella oneja a la platja de Segur pel mateix motiu.

A Cambrils es tracta de la platja de la Riera i a la platja del Cap de Sant Pere, on la mala qualitat de l’aigua ha obligat a prohibir el bany. A Salou, la platja de Ponent també ha penjat la bandera vermella per mal estat de la mar. Tarragona no és una excepció: les platges del Miracle i de l'Arrabassada han penjat la bandera vermella per les mateixes condicions adverses.

A més, la majoria de les platges de la demarcació, concretament un total de 37, han penjat la bandera groga a causa del mal estat de la mar. Únicament a 7 platges tarragonines oneja la bandera verda.

