Protecció Civil tanca l’alerta de l’Inuncat però manté la prealerta per pluges intenses a la tarda i la nit

Protecció Civil ha desactivat l’alerta del pla Inuncat un cop finalitzat l’avís meteorològic per acumulació de pluges. El pla, però, queda en fase de prealerta perquè encara es manté l’avís per intensitat, tot i que baixa la probabilitat i es preveu una afectació de caràcter local. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es dona per finalitzat l'episodi d'acumulació de pluja i, tot i que manté el d'intensitat, rebaixa el seu grau de perill. Les restes d'aquest episodi poden afectar aquesta tarda el Pirineu i Prepirineu occidentals i la propera nit la costa central i nord del territori. Es poden produir pluges amb intensitat superior als 20 l/m2 en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta.

Durant l’episodi de pluges, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 142 trucades que corresponen a 102 incidents. Per comarques, les trucades s’han fet des del Tarragonès (21), Baix Camp (17), Segrià (14), Barcelonès (12), Baix Llobregat (11), Anoia (10) i Garrigues (8). Per municipis, les trucades s’han fet des de Tarragona (15), Reus (10), Barcelona (7), l’Albi (6), Lleida (6) i Veciana (6).

Els Bombers han atès un total de 114 avisos des de l'inici de l'alerta, com ara sanejaments de façanes, neteges de calçades per esllavissades de roques i retirada de branques caigudes. No s’han registrat incidències destacables en aquest episodi que ha afectat Catalunya de forma generalitzada. Dels serveis dels Bombers, 24 han estat a la regió de Tarragona, 23 a la de Lleida i 22 a la Regió Metropolitana Nord i els mateixos a la Sud.

Aquest matí, els efectius han intervingut en els incidents més destacats provocats per la pluja. A Lleida (avís de les 08.19 hores), ha col·lapsat el sostre de l'antic mercat de la Mariola, al carrer Venus, i tres vehicles dels Bombers s'han activat per assegurar la zona, avisar l'arquitecte municipal i evacuar les sis persones que es trobaven a l'interior, una d'elles ferida de caràcter menys greu, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques. A Torrelles de Llobregat (avís de les 10.57 hores), set dotacions han extingit un incendi en un garatge particular que, segons testimonis, podria haver estat causat per la caiguda d'un llamp.

Hi ha diversos municipis que mantenen actius els seus Plans d'Actuació Municipal (PAM). En fase d'alerta hi ha actius els de Sant Cugat del Vallès, Reus i Sant Boi de Llobregat i, en situació de prealerta els de Barberà del Vallès, Sant Quintí de Mediona, Calafell, Terrassa i Santa Perpètua de Mogoda.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha intensificat la vigilància davant de la possibilitat de crescudes sobtades a barrancs i lleres menors de la conca de l'Ebre, especialment on els xàfecs siguin més intensos.

