Dos tarragonins, guanyadors de la primera edició de la beca Joves Talents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agbar, companyia que gestiona el cicle integral de l’aigua a diversos municipis de Catalunya, ha atorgat les beques de la primera edició del seu programa Beques Joves Talents a tres joves estudiants dels municipis de Granollers i Salou. La iniciativa, posada en marxa enguany a Catalunya, neix amb l’objectiu de facilitar l’accés a la universitat de joves amb un alt rendiment escolar i que viuen en un entorn econòmic complex que els pot dificultar i, fins i tot, impedir l’accés a la universitat.

Els joves becats per al curs 2024/25 són Júlia Ramos, estudiant de Granollers que cursarà el grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials a la Universitat Politècnica de Catalunya, Pau Rosell, estudiant de Salou que cursarà Enginyeria Informàtica a la Universitat Rovira i Virgili, i Pablo Périz, també de Salou, que estudiarà el grau de Biologia a la Universitat de Barcelona.

El seu nomenament s’ha oficialitzat recentment a la Ciutat de l’Aigua, la seu corporativa d’Agbar ubicada a Barcelona, en un acte protagonitzat pel director d’Acció Social d’Agbar, Felipe Campos, i el director executiu de Negoci d’Agbar a Catalunya, Oriol Mas, qui ha exercit de president del tribunal d’aquesta primera edició del programa.

Durant la cita, que ha comptat amb l’assistència dels estudiants becats amb les seves famílies, i de la mentora del programa Beques Joves Talents, Cristina Barriach, s’ha posat en valor no només l’excel·lent expedient acadèmic dels joves becats, sinó també la seva actitud proactiva cap a l’aprenentatge, la seva constant curiositat intel·lectual i la seva capacitat per superar els desafiaments amb determinació.

Ambdós directius d’Agbar han coincidit en assenyalar que l’elecció d’aquests joves és reconèixer que són exemples a seguir, no només pels seus assoliments sinó també en la manera que aborden la seva formació i el seu futur. El programa finança la totalitat de l’import de la matrícula que no hagi quedat cobert per la beca del Ministeri d’Educació, així com la totalitat de les taxes derivades.