Les nits tòrrides tornaran a Tarragona a partir d'aquest dijous

Les nits tòrrides podrien tornar a Tarragona a partir d'aquesta dijous i romandre a la demarcació durant la resta de la setmana. I és que segons el Servei Meteorològic de Catalunya, al contrari que les temperatures màximes, que patiran un lleuger descens, les mínimes no baixaran dels 24 graus, tres per sobre dels 21 que s'han viscut aquesta darrera nit a diverses comarques de la demarcació, com és el cas del Tarragonès o el Montsià.

A més, els 26 graus podrien mantenir-se durant la major part de la nit. D'aquesta manera la calor no donaria treva fins a les 4 de la matinada, quan finalment la temperatura baixaria als 24. En canvi, a l'Alt Camp la situació podria ser la inversa, ja que les temperatures mínimes podrien descendir tres graus, passant dels 23 als 20.

Sembla ser, però, que a la major part de la demarcació durant el dia es patirà menys calor, gràcies a un descens que en alguns casos arribaria a ser de tres graus, com és el cas del Baix Camp, on es passaria dels 33 als 30 graus, o el Tarragonès, on els 33 graus actuals es convertirien en 31.

En canvi, a la Terra Alta es produiria un ascens de 3 graus, passant dels 31 als 34 graus. El dia de demà també podria arribar amb núvols baixos que ocuparien el cel de tot el territori, fins i tot portant la possibilitat, tot i que baixa, de pluges a la Terra Alta, a la Conca de Barberà i al Priorat.

