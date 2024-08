Desactivada l'alerta del pla Infocat i finalitzen les restriccions pel perill d'incendi extrem

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta del pla INFOCA i deixa de tenir vigència la resolució segons la qual s'establien restriccions pel perill d'incendi extrem aquest cap de setmana.

A partir de dilluns el perill d'incendi forestal es redueix notablement, i el mapa ja mostra municipis amb risc extrem sinó amb risc molt alt sobretot a Ponent, Catalunya Central, i interior de Tarragona i Terres de l'Ebre, concretament a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Conca de Barberà. La resta de la demarcació es troba en risc moderat.

Pel que fa als incendis del cap de setmana, els Bombers han donat per controlat l'incendi de Baldomar diumenge al matí. A més, durant el dia, diverses dotacions han fet revisions dels tres incendis forestals (Artesa de Segre, Baldomar i Ciutadilla) per descartar la presència de punts calents dins el perímetre.

Aquest dilluns els Bombers mantindran un reforç de personal a les Regions d'Emergència de Lleida Sud, Tarragona, Terres de l'Ebre i la Metropolitana Sud per fer front al risc d'incendi en aquestes zones. Principalment, el cos de Bombers mantindrà dos vehicles addicionals a cadascuna de les regions esmentades, a més de garantir l'obertura de dos parcs de bombers voluntaris.

A l'incendi d'Artesa de Segre iniciat divendres, els bombers van ordenar durant més de 6 hores el confinament dels nuclis de Boada, Tòrrec, Lluçars (Vilanova de Meià) i Montargull (Artesa de Segre). Des de la Direcció General es van enviar les alertes de Protecció Civil per avisar de l'ordre de confinament als nuclis afectats. També es va activar l'Operativa Territorial de Protecció Civil, que es va desplaçar al Centre de Comandament Avançat i va actuar de manera coordinada amb el CECAT.

Els municipis d'Artesa de Segre i Vilanova de Meià van activar els seus Plans d'actuació municipals per incendis forestals en fase Alerta. La Creu Roja també hi va desplegar efectius enviant el Centre Mòbil d'Operacions i un vehicle d'Avituallament Avançat per poder atendre les necessitats que anaven sorgint des del CCA.

