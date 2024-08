Les funeràries intenten endarrerir l’entrada en funcionament de FuneCamp

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ajuntaments de Reus, Salou, Vila-seca i Constantí treballen perquè la futura empresa funerària supramunicipal FuneCamp comenci a operar a la tardor. Amb tot, les funeràries privades que actuen al territori no veuen amb bons ulls la seva posada en funcionament.

El ple de l’Ajuntament de Reus ja va aprovar, el 21 de juny, la compareixença en dos recursos contenciosos administratius contraris a l’aprovació de la memòria justificativa per a l’exercici de FuneCamp. A l’espera dels temps judicial, Mémora ha fet una petició de mesures cautelars «per aturar l’execució del projecte», tal com detallen fonts de la companyia a Diari Més.

Des de Mémora, que va presentar un dels contenciosos conjuntament amb FuneConca i Serveis Funeraris Pedrola Montbrió —l’altre recurs va anar a càrrec d’Elysius Europa SL—, s’explica que «com que encara tardarà el tribunal un temps a donar resposta, es demana que s’aturi el procés perquè el dany econòmic que pot causar és important». «Són perjudicis no només per a nosaltres, sinó per a la ciutadania», apunten, tot recordant que, a Barcelona, el jutjat ha dictaminat que s’haurien de desfer actuacions urbanístiques ja completades.

La societat, que ja havia presentat al·legacions als consistoris implicats en contra de la constitució del nou servei, considera que hi ha «moltes irregularitats» en la memòria tècnica de FuneCamp. Per exemple, les fonts citen que la funerària supramunicipal preveu quotes de mercat superiors al 90% ja des del primer exercici «i això considerem, no només nosaltres, sinó també la resta d’empreses funeràries, que no és realista».

A més, «acabaria eliminant la competència i no deixaria d’atemptar contra el principi de lliure competència dels mercats», afegeixen. Addicionalment, calculen que l’activitat de caràcter públic s’iniciaria «amb pèrdues», cosa que no tindria «ni cap ni peus». Finalment, denuncien una «manca de transparència» amb referència a l’accés als comptes de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp.

Davant d’aquest escenari, els ajuntaments implicats haurien de presentar els seus expedients administratius al jutjat perquè puguin ser objecte de revisió. «Entenem que encara trigarà un temps a donar resposta, preveiem que sabrem abans la resolució a la peça de les mesures cautelars», reflexionen des de Mémora. Consultat sobre la petició de mesures cautelars, l’Ajuntament de Reus expressa que el projecte FuneCamp «ja preveia una possible reacció dels grups funeraris privats que operen al mercat, en exercici legítim dels seus drets».

«Per tant, des del punt de vista de l’Ajuntament de Reus, i de la resta de socis, hi ha absoluta tranquil·litat en aquest tema, ja que estem treballant d’acord amb les passes previstes en el projecte», tanquen fonts municipals. Cal recordar que els quatre consistoris implicats treballen per posar en marxa la funerària supramunicipal a la tardor, amb preus ajustats, que començarien a partir dels 1.800 euros, amb la seva opció bàsica, i els 2.800, en la més comuna.

Unanimitat per comparèixer en els recursos

El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar per unanimitat el passat juny comparèixer en els dos recursos contenciosos administratius, així com també va donar llum verda a la constitució de la societat supramunicipal —en aquest cas, el vot favorable no fou unànime—. En aquell moment, la regidora responsable dels serveis funeraris, Montserrat Flores, va explicar que cap dels contenciosos «conté cap element que ens faci dubtar d’aquest projecte».

