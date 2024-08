Els Bombers atenen 10 avisos a Tarragona relacionats amb el temporal

Publicat per ACNRedacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del pla Inuncat després finalitzar l'episodi de tempestes fortes, que ha afectat especialment la Catalunya Central (Osona, Bages i Berguedà) i punts de l'àmbit metropolità (Vallès Oriental, Vallès Occidental i Barcelonès).

El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 760 trucades relacionades amb el temporal -218 al Vallès Occidental, 141 al Barcelonès i 87 a Osona-, i els Bombers de la Generalitat han atès un total de 370 serveis, la majoria per retirar arbres caiguts, elements inestables de façanes i inundacions de baixos.

10 d'aquestes actuacions han tingut lloc a la regió d'emergències de Tarragona i han consistit principalment en la retirada d'arbres caiguts. Aquest ha estat el cas del Catllar, on també va caure un cablejat de llum al carrer Quintana del Castell, i el de Reus, on es va retirar un arbre que va tallar la circulació del carrer Rovira i Virgili a les 23 hores.

Els forts aiguats ahir divendres a la tarda van deixar registres destacables al voltant dels 100 litres en punts d'Osona i el Bages (95 litres al pantà de Sau i 84 a Sant Salvador de Guardiola) i intensitats de pluja torrencials en diverses poblacions: 49,6 litres en mitja hora al mateix pantà de Sau i 42,3 litres a Sant Salvador de Guardiola, 35,6 litres en 30 minuts a Castellbisbal, 30,6 litres a Terrassa, 29,4 litres a Massoteres (Segarra) i 28,5 litres a La Quar (Berguedà).

En paral·lel, una violenta pedregada a Sant Pere de Torelló va afectar uns 200 vehicles i va provocar destrosses a la majoria de teulats del nucli urbà.El gruix de trucades al telèfon d'emergències 112 es va rebre a les 20.00 hores d'ahir divendres amb 185 trucades. Barcelona (117), Sabadell (72), Sant Pere de Torelló (71) i Terrassa (52) van ser les quatre poblacions amb més trucades al 112.

Crescuda del Llobregat i el Cardener

L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informa que el cabal del riu Llobregat va superar el llindar d'alerta a l'estació de Castellbell i el Vilar, on va arribar als 151,6 m3/s, i també a l'estació de Sant Vicenç dels Horts, on el cabal es va enfilar fins als 194 m3/s. D'acord amb la informació facilitada per l'ACA, els cabals van recuperant la normalitat però encara hi poden haver algunes crescudes en alguns punts del rius Llobregat i Cardener.

Afectacions a l'R3 i R4 de Rodalies

Finalment, el front de tempestes fortes va afectar també la circulació de trens a les línies R3 i R4 de Rodalies. Poc abans de les 20.00 hores, un tren de l'R4 va xocar amb un arbre caigut a la via a Castellbell i el Vilar.

Es va tallar la circulació de trens entre Terrassa i Manresa -amb servei alternatiu per carretera- i aquesta matinada s'ha pogut restablir la circulació de combois.

Gairebé a la mateixa hora, un incendi de catenària a l'R3 a l'altura de Torelló va obligar a evacuar els 120 passatgers d'un tren i tallar la circulació entre Vic i Manlleu. Aquest tall a l'R3 i el servei alternatiu per carretera entre Vic i Ripoll es manté aquest dissabte al matí a la zona.

A banda de les incidències ferroviàries, també hi va haver alguns talls de carreteres, com la C-1414 entre Olesa de Montserrat i Esparreguera per despreniment de roques, i la C-37 al túnel de Bracons (Osona-Garrotxa), tallada unes hores en ambdós sentits per calamarsada.

