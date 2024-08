Desconnecten 50 plantacions de marihuana de l'electricitat a Tarragona i l'Ebre durant el primer semestre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La filial de xarxes d'Endesa ha detectat més d'un miler de fraus elèctrics (1.011) a Tarragona i les Terres de l'Ebre durant el primer semestre de l'any. La meitat estaven associats a plantacions de marihuana.

Són xifres «similars» a l'any anterior i equivalen a 11,5 milions de KWh, el consum anual de totes les llars d'una ciutat com Cunit. Les comarques de Tarragona i l'Ebre han registrat el 10% dels fraus elèctrics de Catalunya, on s'ha registrat el 60% del frau elèctric per plantar marihuana de tot l'estat espanyol. Endesa també denuncia el centenar d'agressions i amenaces que han patit els treballadors que desmantellen els fraus.

Endesa avisa que la xifra «posa de manifest la magnitud d'un problema persistent» que suposa un perill «per a la seguretat física dels veïns i la qualitat de subministrament», sobretot en les zones amb alta concentració de frau. La companyia assenyala que els darrers anys s'han produït casos d'incendis i electrocucions vinculats a la manipulació de les instal·lacions elèctriques.

La companyia estima que el frau elèctric costa als consumidors espanyols més de 2.000 milions l'any, 69 euros l'any per cada punt de subministrament.

Et pot interessar