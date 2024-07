Tancat l'accés a cinc espais naturals de Catalunya per l'elevat risc d'incendi

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals han tancat aquest dimarts l'accés a cinc espais naturals del país en aplicació del nivell 4 del Pla Alfa per l'elevat risc d'incendi forestal en aquestes àrees a causa de les condicions meteorològiques.

Es tracta del Parc Natural de la Serra de Montsant, les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, les serres de Cardó-Boix, Baronia de Rialb i Ribera Salada -on és la primera vegada que s'aplica aquesta mesura-.

Un dels que més preocupa els cossos d'emergències és el de la serra de Montsant, situada al Priorat, la comarca amb més municipis en nivell quatre. El sotsinspector de l'Àrea Regional de Tarragona dels Agents Rurals, Andreu Momblan, ha afirmat que la població «cada vegada està més conscienciada» sobre el risc d'incendi.

La prohibició d'accés a aquests cinc espais de moment estarà vigent fins el 2 d'agost. En funció de l'evolució meteorològica el Govern en decidirà l'evolució. És la primera vegada aquest estiu que s'adopta aquesta mesura. Momblan ha explicat quins efectes té: «El nivell 4 implica totes unes restriccions d'activitats i accessos a massissos forestals. No es pot entrar en aquests cinc massissos i no s'hi pot fer cap activitat a agrícola, forestal o de lleure. A nivell de municipis, comporta tota la restricció d'activitats que puguin comportar incendis forestals», entre les quals hi ha treballs forestals que puguin generar restes vegetals, focs artificials, correfocs, cremes agrícoles o altres activitats excepcionals.

Momblan concreta que els dos objectius principals del tancament és «la seguretat de les persones que hi pugui haver dins els massissos per un possible incendi i que les persones no en puguin provocar un». A banda dels Agents Rurals, en les tasques de tancament i vigilància també hi col·laboraran les Agrupacions de Defensa Forestal d'arreu del territori. També el personal dels diferents espais naturals afectats pel tancament, ja sigui en l'operatiu de restricció d'accessos o activant la senyalització de restriccions i distribuint els diferents informadors per poder explicar i poder fer divulgació sobre la prohibició.

Per comarques, el Priorat és la que té més municipis amb el nivell 4 del Pla Alfa, amb 23. La segueixen les Garrigues amb 17, l'Anoia amb 13, la Ribera d'Ebre amb 12 i la Conca de Barberà amb 12. En el conjunt de Catalunya són 131 municipis de 15 comarques. «La Terra Alta, el Priorat, la Conca de Barberà, la Ribera d'Ebre i el sud del Segrià són les zones amb més risc d'incendi i on centrem més l'atenció», ha manifestat Momblan. En aquests indrets les previsions indiquen que les temperatures superaran àmpliament els 30 graus -de fet poden arribar als 40-, la humitat estarà per sota del 30% i els vents poden superar els 30 km/h.

Conscienciació

El sotsinspector ha destacat que en el paper e la població «és positiu» i que «està conscienciada». «Especialment al Priorat, que en bona part viu de l'agricultura i el turisme, i els interessa tenir un Parc Natural en bones condicions i que no hi hagi activitats que puguin provocar un incendi», ha assegurat. I ha afegit: «És difícil que trobem gent dins de les zones restringides».

Un exemple de bones pràctiques són dos excursionistes de Valls, que han fet nit fent bivac a la Roca Corbatera i han sortit voluntàriament una estona abans que es tanqués el parc. «La idea era fer una excursió més llarga, però hem vist que s'havia activat el Pla Alfa i hem sortit per evitar riscos i no entorpir si passés qualsevol cosa», ha comentat Marta Huguet, una de les excursionistes. Així doncs, el pla alternatiu ha estat «fer una excursió més curta i anar a dinar» a Cornudella de Montsant.

Et pot interessar