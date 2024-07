Cau una xarxa que explotava víctimes del tràfic per cuidar plantacions de marihuana

La Policia Nacional ha detingut 28 persones en una operació en què ha desmantellat una xarxa acusada d'explotar almenys dues víctimes del tràfic, a les quals va portar Espanya amb falses promeses de treball i les va obligar a cuidar algunes de les nou plantacions de marihuana a Barcelona, Tarragona i Castelló.

Segons ha informat aquest dijous la policia, quatre dels detinguts han ingressat a la presó després d'aquesta operació, en què s'ha alliberat les dues víctimes, que portaven mesos recloses a les plantacions, on s'han intervingut 13.218 plantes de marihuana i 1,3 quilos d'haixix i on punxaven la llum, defraudant 1,9 milions d'euros.

La investigació es va iniciar el febrer del 2023, quan es van localitzar dues plantacions de marihuana a naus industrials de Castellbisbal i Molins de Rei (Baix LLobregat), i una de les persones que s'encarregava de cuidar-les va explicar que estava reclosa i que havia estat enganyada al seu país d'origen, Albània, per un compatriota, que li va prometre feina a Espanya en un negoci de rentat de cotxes.

Segons la policia, la xarxa criminal va facilitar el trasllat d'aquesta víctima del tràfic a Espanya i, només arribar a l'aeroport, el van enviar directament a una nau industrial que ocultava una plantació de marihuana, li van retirar el passaport i el telèfon mòbil i el van obligar a cuidar la plantació, amb l'amenaça de fer mal a la família si no ho feia.

Quan la policia el va alliberar, aquesta persona feia tres mesos que estava tancada a la plantació.

Posteriorment, la policia va localitzar una altra persona en una situació semblant en una altra plantació, encara que si escau els membres de l'organització li van enganyar dient-li al seu país d'origen que s'ncarregaria d´una plantació de marihuana i que a Espanya aquesta activitat era legal.

Aquesta segona víctima va estar reclosa durant dos mesos en una plantació de marihuana, sense contacte amb l'exterior, ja que els detinguts també li van retirar el passaport.

Una vegada es va recol·lectar tota la marihuana de la primera nau, aquesta segona víctima va ser traslladada per la xarxa a una altra plantació, on finalment va ser alliberada per la policia.

Les dues víctimes alliberades vivien a l'interior de la plantació, sense poder sortir a l'exterior, sense llum natural ni ventilació i únicament menjaven el que els proporcionava algun membre de l'organització.

Amb la documentació incautada en aquestes primeres plantacions i les declaracions de les víctimes, la policia va localitzar sis plantacions més a Barcelona, Tarragona i Castelló, en les quals no es van trobar d'altres víctimes del tràfic.

Després de diversos mesos d'investigació, els agents van comprovar que la xarxa utilitzava xalets en urbanitzacions aïllades per continuar amb el cultiu de la marihuana, fins que el juny passat van detenir tots els seus membres en un registre simultani a tres domicilis particulars i quatre xalets.

Els detinguts estan acusats dels delictes de tràfic d'éssers humans, pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, falsedat documental, contra el dret dels ciutadans estrangers i defraudació de fluid elèctric.

Als registres, la policia també va intervenir dues armes llargues, una arma curta, cartutxos de 9 mil·límetres, 35.320 euros en efectiu i vuit documents d'identitat falsos.

Segons la policia, un dels principals líders de l'organització va ser condemnat el 2002 a 25 anys de presó a Albània per encreuament i assistència il·legal de les fronteres de l'Estat.

A més, la xarxa ara desarticulada mantenia vincles amb una altra organització investigada per la policia, que va detenir 123 persones per afavorir de manera massiva la immigració il·legal de ciutadans albanesos.

L'organització ara desarticulada estava perfectament estructurada, segons la policia, de manera que el capitost, un ciutadà espanyol, s'encarregava de localitzar les naus industrials, gestionar els lloguers i comprar tot el material per a la plantació.

Per sobre se situaven els líders de l'organització, que eren els que donaven ordres perquè la xarxa funcionés.

Per sota del cap hi havia els encarregats de localitzar les possibles víctimes al seu país d'origen perquè cuidessin durant tot el dia les plantacions, així com els «controladors», que vigilaven les víctimes del tràfic i acudien cada dues o tres setmanes a les plantacions per proporcionar-los el necessari per seguir amb el cultiu.

