Denuncien la falta de cobertura de plantilles de Correus a la demarcació de Tarragona

CCOO i UGT denuncien la falta de cobertura de plantilles de Correus, de cara al període estival dels mesos de juliol, agost i setembre, com un retall històric en la demarcació de Tarragona. Les dues organitzacions sindicals afirmen que després dels dos processos electorals que la plantilla ha portat sense quasi cobertura, ha derivat en què la situació actual sigui molt crítica. «Venim d’un procés de fa més de cinc anys de retallades i aquest any hem arribat a un estiu amb mínims impensables», va dir la representant de la UGT, Magda Plana.

Les organitzacions sindicals estimen que les plantilles estan amb un 50% del personal o inferior en els diferents àmbits de la província, per exemple, a l’Hospitalet de l’Infant, on durant l’any hi ha quatre carters, en aquest període estival només estan dos.

«Per tant, suposa que la meitat de la plantilla no està coberta amb el que comporta una sobrecàrrega de treball en els companys», va apuntar Plana. «Això significa que des de fa un temps tenim una baixa d’incapacitats temporals de la plantilla que ha augmentat per estrès i ansietat a causa d’aquestes càrregues», va afegir.

Per altra banda, segons els sindicats, la situació obliga a una distribució del treball impossible d’arribar segons marca la mateixa llei, sense poder assegurar el repartiment els cinc dies de la setmana com mana el Servei Postal Universal el qual té dret la ciutadania en tot el territori.

«Estem en poblacions petites i ens hem trobat que el carter ha de cobrir el seu poble i el del costat i la llei no ho permet», va assegurar el representant de les CCOO, Jesús Velasco. Les organitzacions han expressat per escrit el seu rebuig als retalls i han exigit que es reverteixi la situació amb una contractació real, que cobreixi les necessitats i aposti per una empresa de qualitat al servei i compleixi amb l’obligació legal.

Mobilitzacions

«Nosaltres hem pensat fer accions reivindicatives, ja vam fer un esmorzar a Torredembarra en el qual la plantilla van demanar el suport a la comissió de la CGT i es va provocar un diàleg entre Correus i l’ajuntament», va afirmar Plana. «Això va fer que es contractés més gent a la plantilla i poguéssim garantir, si més no, una miqueta més un millor servei», va expressar.

Seguiran per aquesta línia i «no desestimem que en posterior, si no aconseguim una fita que nosaltres volem, farem més mobilitzacions amb la implicació de tota la plantilla i amb el recolzament que això implica en les autoritats com ajuntaments o diputacions», va apuntar la representant de la UGT.