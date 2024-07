PortAventura World instal·la bucles magnètics per millorar l'experiència de les persones sordes

PortAventura World ha fet un pas important en termes d'accessibilitat, especialment per a les persones sordes o amb pèrdua auditiva, de la mà de Visualfy. La presentació s'ha fet aquest matí en un acte al teatre SésamoAventura on s'ha organitzat una trobada en què famílies amb nens amb problemes neurològics, que desencadenen dificultats auditives, han gaudit del nou espectacle d'estiu Sesame Street SummerFest a través d'aquest nou sistema. «Respecte a la comunicació, el que hem fet en el parc és instal·lar bucles d'inducció magnètica, que amb el cable, el que permetem és connectar l'àudio de l'espectacle directament en l'audiòfon o en l'implant de la persona sorda», ha explicat el Cofundador de Visualfy, Manel Alcaide. «D'aquesta manera, rep tota la informació d'una forma nítida i eliminem tot el soroll que pugui haver-hi al seu voltant», ha afegit Alcaide.

El sistema transforma el senyal d'àudio en un camp magnètic, so que després capten els audiòfons i els implants coclears. «El bucle el que fa és agafar l'àudio que surt de la taula de mescles, bé siguin les veus dels actors com la música i, a través d'un camp d'inducció magnètica, enviar-lo directament a l'audiòfon o l'implant de la persona amb sordesa», ha assegurat Alcaide.

Aquesta tecnologia, que està disponible en espais estratègics del parc com l'oficina d'atenció a clients amb necessitats especials, el complex PortAventura Dreams Village, el teatre de SésamoAventura o a les taquilles, permet adaptar l'experiència a persones amb aquestes necessitats específiques, Els espais on es pot fer servir estan senyalitzats i compten amb la informació necessària perquè els usuaris puguin aprofitar-la de manera totalment gratuïta.

PortAventura World busca garantir un turisme accessible i inclusiu per a tothom, amb millores contínues per a persones amb diverses discapacitats. «Hem anat millorant tots els diferents tipus d'accessibilitats que hi ha dins del parc per millorar la inclusivitat per a aquestes discapacitats concretes», ha apuntat la directora de sostenibilitat, client i comunicació de PortAventura World, Choni Fernández.

El nou sistema representa un pas significatiu per al parc en el seu compromís d'oferir una experiència inclusiva i accessible a tots els visitants i mirar cap a un futur. «En temes de sostenibilitat, estem treballant en l'autisme perquè volem ser també un referent en aquest tema», ha comentat Fernández. «Coneixem altres parcs que ho estan fent i nosaltres també seguirem aquest camí», va afegir.