Podologia i noves tecnologies, exemples del que demanen els pobles més petits

Els Garidells va celebrar, dijous passat, una reunió en el marc del programa pilot Microcomunitats, liderat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte, finançat pels fons Next Generation, té com a objectiu promoure i enfortir les relacions comunitàries en municipis o nuclis aïllats amb una població de fins a 1000 habitants. A Tarragona hi ha 10 pobles dins del programa: Freginals, Alfara de Carles, Prat de Comte, Vinebre, els Guiamets, la Torre de Fontaubella, la Febró, Capafonts, els Garidells i Renau.

Durant la reunió, es van presentar les principals línies d’acció del programa, que inclouen la consolidació de la xarxa comunitària, la prevenció de l’aïllament social, la igualtat de gènere i la minimització de la bretxa digital. Laura Piñana, dinamitzadora del projecte, va destacar la importància d’aquestes accions per millorar el benestar de la població i va subratllar que «el contacte i les reunions ja han començat en totes les deu poblacions, tot i que en alguna costa una mica més per diverses raons. Ara estem en la fase de diagnosi, recollint necessitats i possibilitats de cada població».

Als Garidells, s’ha dut a terme un porta a porta informatiu, repartint fulls informatius i explicant breument el projecte als veïns. «La resposta general de la població va ser molt positiva, fins i tot es va crear una reunió veïnal improvisada en un dels carrers amb diverses persones del poble, que van participar activament informant de les seves inquietuds», afegí Piñana. La pròxima setmana es continuarà el porta a porta pels habitatges que van quedar pendents i es finalitzarà la recollida d’enquestes «amb el propòsit que tot el veïnat tingui la informació de primera mà», va comentar la dinamitzadora.

«Les necessitats de cada poble moltes vegades són diferents, per això, estem fent aquesta escolta activa a tots els municipis», va explicar Piñana. Un exemple d’això és que s’ha implementat un servei de podologia tant a la Febró com a Capafonts, responent a les demandes de la població.

A Freginals s’ha fet una dinamització d’activitats durant la fira Freginarts, conjuntament amb persones integrants de l’ajuntament.

A Renau, s’ha posat en marxa el programa Òmnia Itinerant, que apropa les tecnologies de la informació als habitants tots els dijous. «Acabem de fer un concurs de fotografia i dibuix i hem aconseguit que participin 57 persones d’un total de 160», comenta un dels organitzadors d’Òmnia Itinerant de Tarragona. Laura Piñan va assenyalar que «a Renau, hem inclòs el poble en el servei del punt Òmnia Itinerant, i ja s’han començat a fer activitats tecnològiques tots els dijous». En alguns casos com els Guiamets o Vinebre estan encara en previsió de fer una trobada amb els veïns.

La fase de diagnosi actual permetrà adaptar el projecte a les necessitats específiques de cada municipi, amb accions concretes que es determinaran en funció dels resultats de les enquestes i la informació recollida durant les reunions. L’objectiu és continuar activant la comunitat com a recurs per millorar el benestar dels seus habitants.