Més de 500 persones gaudeixen d'una Festa de la Granja del Morell renovada

Més de mig miler de persones van participar en les activitats de la Festa de la Granja del Morell que es va celebrar el passat dissabte 6 de juliol. Aquesta arribava amb una renovada proposta com tallers de ceràmica o circ. També els comerços i la restauració del municipi, com la Pastisseria Santamaria o el Cafè di Noa, van organitzar parades que van atraure gent durant tot el dia.

Per un altre costat, l'associació fotogràfica PhotoKM0 va ser l'encarregada del photocall analògic i el Kokedames Mas Pla va protagonitzar els tallers de la tarda. Malgrat la important assistència de públic en les activitats durant el dia, la climatologia no va permetre que finalment es posés la cirera al pastís amb les actuacions musicals previstes. La pluja va obligar a suspendre les actuacions de Femme Versions, DJ Femme i Nanix DJ que, tot i que van intentar actuar, per motius tècnics i de seguretat no va ser possible.

Per la seva banda, el regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament del Morell, Miquel Roig, valorava positivament el resultat de l'esdeveniment: "Volíem renovar la Festa per a poder fer que les morellenques i els morellencs en fossin les protagonistes, que les activitats i propostes cridessin l'atenció de totes i tots, i la gent ha omplert l'espai d'una manera fantàstica". A més, també assegurava que un dels objectius complerts va ser el d'establir una sinergia entre la gastronomia del municipi i la Festa de la Granja.

Et pot interessar: