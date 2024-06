Preveuen una campanya forestal «molt complicada» al Camp de Tarragona, tot i les pluges dels últims mesos

Els Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals preveuen una campanya forestal «molt complicada» al Camp de Tarragona, malgrat les pluges dels últims mesos. El cap de la Regió d'Emergències, Albert Castellet, ha subratllat que al sud de Catalunya les precipitacions no han estat tan abundants com a la resta del territori i que, per tant, «la situació a Tarragona i a l'Ebre continua sent difícil».

Amb els ruixats de les darreres setmanes s'ha pogut mitigar el risc, però Castellet ha insistit que «si tornen a venir episodis de calor o de vent, la vegetació s'assecarà de pressa» i el risc tornarà a ser «molt alt». Fins al 28 de maig, el Camp de Tarragona ha patit 31 incendis, gairebé la meitat del total del 2023, quan n'hi va haver 71.

