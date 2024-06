El PSC és el partit més votat a Tarragona amb el 28,9% dels vots, per davant de Junts (17,7%) i ERC (16,8%)

El PSC ha guanyat el 9-J a la demarcació de Tarragona, amb un 28,88% dels vots, amb un 9,92% escrutat. Els més de 68.400 vots als socialistes els han fet quedar primers, per davant de Junts, que ha superat els 42.000 vots i ha aconseguit el 17,74% de les paperetes.

En tercer lloc ha quedat ERC, amb 39.890 vots i un 16,84%; i per just per darrere estan el PP amb quasi 35.000 vots i el 14,76%; i Vox, amb més de 18.700 vots i un 7,89%. Curiosament, els ultres de S’ha acabat la festa han aconseguit quasi 8.000 vots i un 3,37%, passant per sobre de Podem (3%) i Comuns (2,84%).

Els electors de la demarcació de Tarragona van votar fa cinc anys de manera ben diferent. Junts va ser aleshores el partit més votat, aconseguint 99.307 vots i situant-se en el 27,80%.

Just per darrere va quedar ERC, amb 87.794 paperetes i un 24,58%. Els socialistes van obtenir fins a 70.676 vots, situant el PSC en el 19,78%. En aquell 2019, Cs era quarta força a Tarragona amb 34.406 vots i un 9,63%, i els comuns i Podem -que es presentaven junts- aconseguien 21.598 vots i un 6,05%. Per últim, el PP es va quedar amb 19.114 vots i un 5,35%, i Vox tenia 9.295 paperetes i un 2,60%.

Et pot interessar: