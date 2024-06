Arrenquen les PAU: més de 4.000 estudiants s’examinen a la demarcació de Tarragona

Des d’ahir i fins demà, 4.035 estudiants de la demarcació de Tarragona realitzaran les Proves d’Accés a la Universitat, dades que superen amb un 3,6% les de l’any passat, fet que suposa el tercer rècord consecutiu de xifres de matriculació.

Segons el coordinador de les PAU a la Universitat Rovira i Virgili, Antoni Garcia, aquest augment es dona a causa de l’increment de natalitat entre el 2002 i el 2008, la qual cosa suposarà que el nombre d’examinats continuarà creixent fins a l’any 2026. Garcia també apunta que la jornada va començar sense incidents, més enllà d’alguns estudiants que no trobaven l’aula, un fet que considera «habitual».

Enguany les proves arriben amb diverses novetats, ja que s’han hagut d’adaptar al nou pla d’estudis de Batxillerat, modificat a causa de l’aplicació de la LOMLOE. Entre aquests canvis es troben la recuperació de la matèria d’Història de la Filosofia a la fase general de la prova i la incorporació de quatre noves matèries opcionals, vinculades al Batxillerat General i a l’Artístic, que fa que s’arribi fins a les 23 en aquesta modalitat.

En alguns casos, això pot causar que els estudiants es trobin amb una «triple» coincidència en els horaris i hagin de fer dos o tres exàmens de manera ininterrompuda. «Els han de fer sense sortir de l’aula; poden fer descans, però no poden sortir», indica el coordinador.

Primeres sensacions

Les proves van arrencar ahir a primera hora amb l’examen de Llengua Castellana i Literatura. «Crec que ha sortit bastant bé. Quan he entrat estava molt nerviós, però després de llegir el primer enunciat ja m’he posat més tranquil», comentava Antoni Lozano, de l’Institut Ramon de la Torre, de Torredembarra. «No m’ha anat ni molt bé ni molt malament, però me l’esperava pitjor, així que tampoc estic gaire disgustada», reconeixia la seva companya, Rehab El Mansouri.

Una altra de les modificacions d’enguany és que l’alumnat pot escollir evitar les preguntes sobre les lectures obligatòries tant en l’assignatura de català com en la de castellà. En el cas de la darrera, els estudiants van poder triar entre respondre preguntes sobre Nada de Carmen Laforet, La Fundación de Buero Vallejo, o esquivar-les del tot i escollir unes altres sobre les figures retòriques estudiades durant el curs.

Molts van optar per respondre una pregunta de cada, en canvi, la Maria Sánchez, de l’Institut Tarragona, va preferir evitar les figures retòriques. «Crec que he fallat una de les preguntes, però segurament hauria estat pitjor si hagués triat les figures retòriques», admetia. «Me l’he preparat bastant bé, perquè necessito bastant nota, però la veritat és que he dedicat més temps a altres assignatures més difícils, com història», reconeixia la Maria, que vol accedir al grau de Relacions Internacionals.

«Estic una mica nerviosa, ja que crec que tots sentim aquesta pressió, volem que surti bé, però després del primer examen ja estic més tranquil·la», explicava la Jana Prado, de l’Institut Tarragona. Com ella, molts altres estudiants aprofiten el temps entre examen i examen per repassar la matèria del següent, i alguns cauen en la temptació de revisar les respostes de l’anterior.

Altres, en canvi, prefereixen evitar-ho. «No les volem veure, ja ho descobrirem quan es publiquin les notes. L’examen ja està fet, només ens posarem més nerviosos», assegurava la Rehab. Les notes sortiran publicades el 19 de juny. A partir d’aquest dia, els estudiants tindran l’opció de demanar la revisió de l’examen fins al 21 de juny.