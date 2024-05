Les Terres de l'Ebre superen els 30 graus aquest diumenge

Aquest cap de setmana ha arribat amb una pujada de temperatures, i el servei Meteocat ha comunicat aquest diumenge a través de la seva compta d'X, que algunes de les més altes de Catalunya s'han registrat a les Terres de l'Ebre.

Concretament, la més alta s'ha donat a Ribera d'Ebre, on aquest diumenge s'ha enfilat als 30,5 graus. Al Priorat s'han registrat temperatures de fins a 29,6 graus i a la Terra Alta de fins a 28,9 graus.

La temperatura més alta de Catalunya aquest diumenge s'ha registrat al Segrià, on el termòmetre s'ha enfilat fins als 31,4 graus. Per l'altra banda, la més baixa s'ha donat a l'Alta Ribagorça, on no s'han superat els 8,8 graus.

Meteocat ha informat que dilluns al matí les temperatures màximes seran lleugerament més baixes. El cel romandrà entre poc i mig ennuvolat, i en el cas del Tarragonès i el Baix Camp existeix una alta probabilitat de precipitació. En canvi, a la tarda, s'espera un cel assolellat.

