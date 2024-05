Mònica Sales manté el vot ebrenc i suma al Penedès i la Conca

La cap de llista de Junts+Pugidemont per Catalunya a Tarragona, Terres de l’Ebre el Baix Penedès, Mònica Sales, va celebrar aquest diumenge els resultats obtinguts en els comicis, que els han permès guanyar un diputat més en representació de la província al Parlament. Sales també va destacar l’estrenada victòria al Penedès i la Conca.

La cap de llista va declarar que els resultats són un reflex del seu projecte, que «es construeix poble a poble, i ciutat a ciutat», i va fer referència a la que ha estat la seva principal acció de campanya: 10 comarques, 100 trobades.

Amb tot, en relació amb les paraules expressades per Carles Puigdemont des d’Argelers, va reafirmar que els resultats no compensen els obtinguts per altres forces independentistes, i que «la manca de mobilització ha de fer reflexionar sobre la desunió» d’aquestes.

Alhora, va expressar que «el PSC no és una bona opció per governar el país», i que «la diferència entre PSC i Junts no és més que la diferència entre PSOE i PP».

Per tot això, va repetir que «nosaltres estem disposats a refer aquests ponts amb ERC, si ells volen»: «Hem de teixir complicitats, volem poder parlar amb ERC per configurar un govern en clau catalana».

Pel que fa a l’anomenat «efecte Puigdemont», Sales va expressar que el candidat a la presidència és un exemple de «cohesió i lideratge», i que ha arribat a la ciutadania- Amb tot, també va remarcar la feina feta pels equips territorials durant la campanya.