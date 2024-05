Ibarra: «La ciutadania volia passar pàgina i començar una altra era»

El Partit dels Socialistes de Catalunya es va imposar per primera vegada a la demarcació de Tarragona en unes eleccions catalanes. La candidatura encapçalada per Rosa Maria Ibarra va registrar uns resultats històrics per a la formació, que va sumar sis escons, dos més respecte als que va assolir en els anteriors comicis del 2021.

El PSC va superar els 80.200 vots, 13.000 més que Junts+, la segona força a la província. L’eufòria, l’alegria i els crits d’«Illa president!» van inundar la seu dels socialistes a la capital, on Rosa Maria Ibarra, cap de llista del PSC pel Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, va donar les gràcies a «interventors, apoderats, militats i simpatitzants que cada dia estan aquí treballant i recolzant-nos»

Tanmateix, posava en relleu la tasca dels alcaldes socialistes de la demarcació. «Hem aconseguit el millor resultat de la història», remarcava Ibarra, qui creu que els resultats de la passada nit electoral, amb la clara victòria de la formació de Salvador Illa, poden «obrir una etapa». «La ciutadania volia passar pàgina i començar una altra era a Tarragona i a Catalunya, més positiva i propositiva». Així doncs, la candidata del PSC feia una crida a «deixar enrere bloquejos».

Alberto Bondesio, Joaquim Paladella, Ivana Martínez, Christian Soriano i Lídia Ferrer acompanyaran Ibarra al Parlament durant la pròxima legislatura, en la que els socialistes buscaran suports per «articular un possible govern». La candidata del PSC, però, indicava que encara és «aviat» per parlar de pactes.