Huguet: «Tornem a ser el partit que més puja en vots a la demarcació»

Els populars de Tarragona celebraven ahir eufòrics els dos diputats que el partit ha obtingut a la demarcació. El cap de llista del Partit Popular a Tarragona, Pere Lluís Huguet, destacava que aquest resultat «no és casual, és fruit del treball conjunt, d’anar a buscar el vot porta a porta en els més de 5.000 quilòmetres que hem recorregut amb cotxe per tots els pobles i ciutats del Camp de Tarragona».

Huguet remarcava que a la demarcació «hem passat de tenir-ne zero a ser la quarta força política» afegint que «tenir dos diputats al Parlament serà una força extraordinària per Tarragona. Treballarem per tal d’incrementar les inversions i revertir l’abandonament que les administracions públiques catalanes han tingut cap al nostre territori».