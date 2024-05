La CUP promet ser «el malson dels que volen el nostre territori trinxat»

Sergi Saladié no es desenganxava del mòbil, refrescant la pantalla com si fos un acte reflex. La CUP obtenia representació a Tarragona; immediatament la perdia. El resultat final fou la creu i, tot i aglutinar més de 12.700 vots a la demarcació, la formació es quedà sense escó. Saladié, el cap de llista per Tarragona, no ocultava la desil·lusió, però afirmà que es continuarà «lluitant i confrontant els macroprojectes».

«No tindrem un peu a la institució a Tarragona, però sí al carrer», tancà. El número 2 de la candidatura, Eloi Redón, reblà que «tots aquests que pensen que sense la CUP a la institució a Tarragona estaran més tranquils, s’enduran una decepció». «Serem el malson de tots aquests que volen el nostre territori trinxat», asseverà.