Compatibilitzar activitats humanes amb conservació del medi, demandes per al futur parc de les muntanyes de Prades

El procés participatiu per a la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha rebut 690 aportacions en la primera fase del projecte, que encara la recta final. Aquestes proposen, principalment, fer compatible les activitats humanes amb la conservació de la natura, com per exemple, a través de la ramaderia extensiva.

Així, ho ha explicat el director general de Polítiques Ambiental del Departament d'Acció Climàtica, Marc Vilahur, en la trobada feta aquest dilluns a Montblanc amb diversos alcaldes del territori. L'esborrany de declaració es preveu que estigui enllestit el pròxim trimestre i el document definitiu l'any 2025. La previsió és que el parc sigui una realitat a tot estirar a finals de 2026.

