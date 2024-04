L’any passat van caure un 19% els préstecs hipotecaris signats pels tarragonins

La formalització de préstecs hipotecaris va caure un 19% a les comarques de Tarragona l’any passat respecte del 2022, segons les dades facilitades pel Col·legi Notarial de Catalunya. Es tracta d’una disminució similar, tot i que inferior, ala registrada al conjunt de Catalunya, que va ser del 23%.

Una de les causes més probables per aquesta caiguda és la pujada del tipus d’interès, que va arribar al 4,5%, el seu nivell més alt des de l’any 2001.

De la mateixa manera que els contractes hipotecaris van quedar afectats els de compra-venda en general, que van ser 17.903 al conjunt de les comarques tarragonines l’any 2023. En aquest cas, la disminució va ser més moderada, d’un 8%, però es tracta així una evolució de creixement experimentada des del 2019, quan encara no havíem patit els estralls de la pandèmia. D’aquesta manera, l’evolució dels contractes de compravenda entre el 2019 i el 2023 segueix marcant un creixement del 24%. El mateix passa amb les hipoteques formalitzades, que malgrat caure l’any passat, havien crescut fins a un 11% des del 2019.

Les dades recollides en el tercer Observatori Notarial de Catalunya assenyalen també que la franja d’edat més habitual per comprar un immoble és la de 41 a 55 anys, per davant de la de 26 a 40 i la de 56 a 70, tot i que aquesta ha augmentat el seu pes percentual. El 53% dels compradors són homes i el 47% estan casats. La franja d’edat amb més hipoteques signades va ser la dels 41 als 55 anys, molt poc per sobre de la franja de 26 a 40. El 51,7% dels nous hipotecats són homes. Els casats representen el 42%, els solters, el 43%, i els divorciats, el 12%.

Testaments vitals

L’Observatori Notarial ha registrat un creixement mot destacat en el denominat ‘testament vital’, el que són, oficialment, les voluntats anticipades. En xifres absolutes no es tracta de quantitats molt altes respecte del conjunt de la població tarragonina, doncs l’any passat van ser 1.145. Però si que hi ha una tendència continuada de creixement.

D’aquesta manera les voluntats anticipades formalitzades pels notaris l’any 2019, en prepandèmia, van ser 352. Així, el creixement en els últims quatre anys ha estat del 225%.

Un altre element de la ‘conscienciació’ que la població té respecte del final de la seva vida és la formalització de poders preventius (per designar algú en representació per casos d’incapacitat).

L’any passat se’n van formalitzar un total de 1.338 davant notari, un 22% més que l’any anterior i un 114% més que el 2019.

Casar-se davant notari

Des del 2015 els notaris poden autoritzar casaments i divorcis i separacions de mutu acord. Els matrimonis, a més, ara els poden formalitzar més ràpidament perquè ja no cal que la parella passi prèviament pel Registre Civil.



A les comarques de Tarragona, l’any 2023 se’n van fer 261 davant notari (37% més que el 2022), mentre que els divorcis van ser 131 (un 15% menys).

